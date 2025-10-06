Электричество за 1000 евро: как новая система котировок ударила по Прибалтике

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:28
Экономика

В октябре некоторые страны Евросоюза, включая Прибалтику, перешли на 15-минутные интервалы котировок оптовых цен на электроэнергию, заменив прежнюю систему с часовыми котировками, пишет EADaily.

счетчик электроэнергии
Фото: commons.wikimedia.org by U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 2nd Class Kiona Miller, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
счетчик электроэнергии

В условиях волатильности производства "зеленой" энергии, биржевая стоимость электроэнергии в Эстонии, Латвии и Литве поднялась до отметок, превышающих 1000 евро за МВт-ч.

Резкий рост оптовых цен: данные NordPool

Оптовые цены на электроэнергию в странах Балтии демонстрируют значительный рост 7 октября, с колебаниями, представляющими существенную разницу в течение дня — более чем в 15 раз. Переход на 15-минутное ценообразование пока привел к развитию неблагоприятного сценария. Согласно данным NordPool, цена оптовой электроэнергии для предприятий может достичь 1173 евро за МВт-ч.

Максимальные значения цен: когда ожидать пиковых значений

Максимальные значения ожидаются в период с 8:00 до 8:45. Среднесуточная стоимость электроэнергии также остается на высоком уровне — 291 евро за МВт-ч для Литвы и Латвии, и 181 евро для Эстонии.

Среднесуточные показатели и высокие цены

Анализ среднемесячных котировок указывает на то, что для Литвы и Латвии оптовая стоимость электроэнергии уже достигла наивысшего уровня с февраля, превысив показатели октября прошлого года более чем на 30%.

Негативные прогнозы экспертов: новые вызовы для рынка

Переход на 15-минутные котировки произошел в момент нестабильности генерации электроэнергии из возобновляемых источников. Эксперты ранее предупреждали о вероятности негативного эффекта.

Непредсказуемость ценовых скачков: мнение эксперта Vattenfall

Петер Страндберг, эксперт по рынку электроэнергии Vattenfall, отметил, что предсказать величину и частоту скачков цен в настоящее время невозможно. Эстонская Enefit сообщила об ухудшении ситуации с "зеленой" генерацией и ростом цен в регионе. Среди причин такого роста отмечается снижение выработки солнечной энергии, перебои в работе межсетевого соединения EstLink 1 и уменьшение производства гидроэлектроэнергии в Латвии.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
