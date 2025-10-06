Рынок ожил, когда никто не верил: Мосбиржа оттолкнулась от дна — и это только начало

На торгах 6 октября индекс Мосбиржи уверенно прибавил 1,69%, закрепившись на уровне 2 648,5 пункта. Долларовый индекс РТС вырос скромнее — на 0,34%, до 1 005,22 пункта. Курс китайского юаня снизился на 1,7 копейки и составил 11,47 рубля.

По мнению экспертов, после нескольких дней снижения рынок наконец нашел точки опоры. Сыграли роль как технические факторы, так и общее улучшение настроений среди инвесторов. После обновления минимумов с конца 2024 года участники торгов начали активно выкупать просевшие бумаги, особенно в сырьевом секторе. Наибольший интерес вызвали акции золотодобытчиков — их рост поддержали новые рекорды стоимости золота, превысившей отметку $3 900 за унцию.

"Индекс Мосбиржи, переписав минимумы с конца 2024 года, перешел к отскоку над 2 600 пунктами. Подъем наблюдался на нейтральном новостном фоне — инвесторы подбирали подешевевшие акции и обращали внимание на отдельные истории, например, на золотодобытчиков, которые отыгрывали очередные исторические ценовые рекорды желтого металла выше $3 900. Поддержку акциям сегодня оказывало благоприятное сочетание ослабленного рубля и дорожающей нефти", — отметил эксперт по фондовому рынку Александр Шепелев (БКС мир инвестиций).

Основные движущие силы дня

Нефть вновь подорожала, что позитивно отразилось на акциях нефтегазового сектора. Слабый рубль добавил привлекательности экспортёрам — их выручка в рублях растёт при стабильных ценах в долларах. Кроме того, внутренние инвесторы стали возвращаться к бумагам, которые недавно показали глубокие просадки.

Наибольший прирост в понедельник продемонстрировали энергетические компании. Среди лидеров роста оказались бумаги "Россети Ленэнерго", подскочившие на 5,2%.

"Лидерами роста на фондовом рынке оказались акции энергокомпании 'Россети Ленэнерго' (+5,2%), скорее всего, уже в ожидании положительных финансовых результатов и дивидендов", — отметила ведущий аналитик Наталья Мильчакова (Freedom Finance Global).

В то же время, наибольшее снижение зафиксировано в акциях банка "Санкт-Петербург" — они подешевели на 3,1%. Аналитики связывают это с тем, что рынок уже отыграл новость о запуске программ обратного выкупа.

"Лидерами понижения, по ее словам, оказались обыкновенные акции банка 'Санкт-Петербург' (-3,1%), возможно, в связи с тем, что новость о программе обратного выкупа банком акций рынком уже отыграна", — пояснила Наталья Мильчакова.

А что если рынок скорректируется

Если котировки вновь начнут снижаться, эксперты советуют не спешить с распродажей активов. Опыт показывает, что после таких откатов рынок часто возвращается к росту. Тем более, нефть и металлургия сейчас обеспечивают приличные экспортные поступления, что поддерживает российские компании.

FAQ

Как выбрать акции в текущей ситуации?

Смотрите на компании, чья прибыль не зависит напрямую от внешних рисков — энергетика, телеком, внутренний ритейл.

Что лучше — доллар или юань?

Для краткосрочных операций доллар остаётся более ликвидным инструментом, но юань всё чаще используется в расчётах с Азией.

Мифы и правда о российском рынке

Миф: Без иностранцев ликвидности нет.

Правда: Внутренние инвесторы частично компенсировали их уход.

Миф: Лучше держать только валюту.

Правда: Диверсификация по секторам и валютам снижает риски.

Интересный факт

Золото в 2025 году обновило максимум за всю историю наблюдений.