Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Из глубины тысячелетий: гробница Аменхотепа III открывает свои двери туристам
Жестокость порождает жестокость: как воспитание наказаниями превращает собаку в опасного зверя
Вкус, который пахнет школьными переменами: готовим легендарные конфеты Коровка дома
Китайский премиум, который удивил даже скептиков: как Tank 700 превзошёл ожидания
Как один спорный момент определил исход дерби ЦСКА – Спартак: мнение эксперта
Неопознанный стук в космосе: три миссии зафиксировали загадочные звуки
Обычный автомобиль — необычная реакция: почему продажа машины Галкина* разозлила Бородина
Земляника готовит реванш: что сделать, чтобы в следующем году грядки взорвались ягодами
Революция на кухне: зачем отказываться от плиты в пользу быстрой конвекции — раскроем секрет

Рынок ожил, когда никто не верил: Мосбиржа оттолкнулась от дна — и это только начало

4:21
Экономика

На торгах 6 октября индекс Мосбиржи уверенно прибавил 1,69%, закрепившись на уровне 2 648,5 пункта. Долларовый индекс РТС вырос скромнее — на 0,34%, до 1 005,22 пункта. Курс китайского юаня снизился на 1,7 копейки и составил 11,47 рубля.

Рост рынка
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Рост рынка

По мнению экспертов, после нескольких дней снижения рынок наконец нашел точки опоры. Сыграли роль как технические факторы, так и общее улучшение настроений среди инвесторов. После обновления минимумов с конца 2024 года участники торгов начали активно выкупать просевшие бумаги, особенно в сырьевом секторе. Наибольший интерес вызвали акции золотодобытчиков — их рост поддержали новые рекорды стоимости золота, превысившей отметку $3 900 за унцию.

"Индекс Мосбиржи, переписав минимумы с конца 2024 года, перешел к отскоку над 2 600 пунктами. Подъем наблюдался на нейтральном новостном фоне — инвесторы подбирали подешевевшие акции и обращали внимание на отдельные истории, например, на золотодобытчиков, которые отыгрывали очередные исторические ценовые рекорды желтого металла выше $3 900. Поддержку акциям сегодня оказывало благоприятное сочетание ослабленного рубля и дорожающей нефти", — отметил эксперт по фондовому рынку Александр Шепелев (БКС мир инвестиций).

Основные движущие силы дня

Нефть вновь подорожала, что позитивно отразилось на акциях нефтегазового сектора. Слабый рубль добавил привлекательности экспортёрам — их выручка в рублях растёт при стабильных ценах в долларах. Кроме того, внутренние инвесторы стали возвращаться к бумагам, которые недавно показали глубокие просадки.

Наибольший прирост в понедельник продемонстрировали энергетические компании. Среди лидеров роста оказались бумаги "Россети Ленэнерго", подскочившие на 5,2%.

"Лидерами роста на фондовом рынке оказались акции энергокомпании 'Россети Ленэнерго' (+5,2%), скорее всего, уже в ожидании положительных финансовых результатов и дивидендов", — отметила ведущий аналитик Наталья Мильчакова (Freedom Finance Global).

В то же время, наибольшее снижение зафиксировано в акциях банка "Санкт-Петербург" — они подешевели на 3,1%. Аналитики связывают это с тем, что рынок уже отыграл новость о запуске программ обратного выкупа.

"Лидерами понижения, по ее словам, оказались обыкновенные акции банка 'Санкт-Петербург' (-3,1%), возможно, в связи с тем, что новость о программе обратного выкупа банком акций рынком уже отыграна", — пояснила Наталья Мильчакова.

А что если рынок скорректируется

Если котировки вновь начнут снижаться, эксперты советуют не спешить с распродажей активов. Опыт показывает, что после таких откатов рынок часто возвращается к росту. Тем более, нефть и металлургия сейчас обеспечивают приличные экспортные поступления, что поддерживает российские компании.

FAQ

Как выбрать акции в текущей ситуации?
Смотрите на компании, чья прибыль не зависит напрямую от внешних рисков — энергетика, телеком, внутренний ритейл.

Что лучше — доллар или юань?
Для краткосрочных операций доллар остаётся более ликвидным инструментом, но юань всё чаще используется в расчётах с Азией.

Мифы и правда о российском рынке

  • Миф: Без иностранцев ликвидности нет.
    Правда: Внутренние инвесторы частично компенсировали их уход.

  • Миф: Лучше держать только валюту.
    Правда: Диверсификация по секторам и валютам снижает риски.

Интересный факт

Золото в 2025 году обновило максимум за всю историю наблюдений.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Четыре тонны ярости и силы: кто на самом деле правит пищевой цепочкой Земли
Домашние животные
Четыре тонны ярости и силы: кто на самом деле правит пищевой цепочкой Земли
Волшебство ночного неба: комета Леммон подарит зрелище, которого не увидят наши потомки
Наука и техника
Волшебство ночного неба: комета Леммон подарит зрелище, которого не увидят наши потомки
Полтора метра страха: птица, которая питается змеями, варанами и даже крокодильими детёнышами
Домашние животные
Полтора метра страха: птица, которая питается змеями, варанами и даже крокодильими детёнышами
Популярное
Кайману — смерть, ягуару — стыд: милый зверь, который ломает пищевую цепочку Амазонки

Гигантская выдра – не просто милое животное. Этот хищник показывает, как сила команды и интеллект делают её объектом страха в Амазонке.

Кайману — смерть, ягуару — стыд: милый зверь, который ломает пищевую цепочку Амазонки
Инопланетянин на пляже: море выбросило создание, похожее на фантазию — словно драгоценный металл
Инопланетянин на пляже: море выбросило создание, похожее на фантазию — словно драгоценный металл
Луна — не просто спутник, а архив погибшей цивилизации: новые снимки поставили учёных в тупик
Сделайте это — и кот начнёт вас обожать: 10 слагаемых формулы кошачьего счастья
Забытый проект: почему ГАЗ-34 не стал армейским грузовиком Сергей Милешкин Алмазы, которых не было: даже ювелир Тиффани не понял, что его обвели вокруг пальца Игорь Буккер Макрон пытается быть Наполеоном, когда Франция распадается изнутри Любовь Степушова
Куры на стероидах: во Вьетнаме растят птиц с ногами, как у слонов, и продают их дороже айфона
Птица, которая ест змей живьём: редкий хищник кормит детёнышей тем, к чему другие боятся приблизиться
Титанобоа как живой термометр: гигантская змея весом с тонну раскрыла тайну древнего климата
Титанобоа как живой термометр: гигантская змея весом с тонну раскрыла тайну древнего климата
Последние материалы
Как один спорный момент определил исход дерби ЦСКА – Спартак: мнение эксперта
Китайский премиум, который удивил даже скептиков: как Tank 700 превзошёл ожидания
Неопознанный стук в космосе: три миссии зафиксировали загадочные звуки
Обычный автомобиль — необычная реакция: почему продажа машины Галкина* разозлила Бородина
Рынок ожил, когда никто не верил: Мосбиржа оттолкнулась от дна — и это только начало
Земляника готовит реванш: что сделать, чтобы в следующем году грядки взорвались ягодами
Революция на кухне: зачем отказываться от плиты в пользу быстрой конвекции — раскроем секрет
Никотин против технологий: эти интернет-методы увеличивают шансы бросить курить на 110%
Маска для лица: уход, который должен был напитать кожу, но превратился в источник усталости и раздражения
Цена спокойного понедельника — 5 минут в воскресенье: этот ритуал спасёт ваши нервы на всю неделю
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.