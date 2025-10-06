Деньги потекут быстрее: что изменится для Молдавии после шага в Европу

Республика Молдова официально становится участником Единой зоны платежей в евро (SEPA). Это событие знаменует новый этап финансовой интеграции страны с Европейским союзом и открывает реальные возможности для ускорения денежных переводов, снижения банковских комиссий и развития торговли с ЕС.
"Республика Молдова становится операционным участником Единой зоны платежей в евро", — сообщили в пресс-службе Национального банка Молдавии.
Единая зона платежей в евро (Single Euro Payments Area) объединяет более 30 стран Европы, включая все государства ЕС, Исландию, Норвегию, Лихтенштейн, Швейцарию и Великобританию. Цель системы — сделать переводы в евро между странами такими же простыми и быстрыми, как внутри одной страны.
Для Молдовы это не просто технический шаг. Присоединение к SEPA приближает страну к европейским стандартам финансовой прозрачности и удобства, а также упрощает жизнь как бизнесу, так и миллионам граждан, живущих и работающих за рубежом.
По данным Национального банка, в 2024 году между Молдавией и странами SEPA было проведено около 830 тысяч транзакций в евро на сумму €11,8 млрд — в среднем более 3 200 операций в день. Это впечатляющие показатели для страны с населением чуть более 2,5 миллионов человек.
Более 60% молдавского экспорта приходится на страны Евросоюза, и теперь бизнес сможет осуществлять расчёты быстрее и дешевле. Для предприятий, торгующих с ЕС, это означает возможность ускорить товарооборот, упростить бухгалтерию и снизить валютные риски.
За годы независимости почти треть жителей Молдовы уехала работать за границу. Это около миллиона человек, которые ежегодно переводят на родину порядка €2 млрд. До сих пор такие переводы часто сопровождались высокими комиссиями и задержками.
Для большинства клиентов банков ничего менять не потребуется. Все молдавские банки уже готовят инфраструктуру к новым стандартам. Переводы в евро будут осуществляться с помощью привычных реквизитов IBAN и SWIFT, а также через онлайн-банкинг.
Главное — убедиться, что ваш банк поддерживает формат SEPA и уточнить возможные лимиты для переводов. Уже сейчас ряд молдавских банков, таких как MAIB и Victoriabank, тестируют работу с SEPA-платежами.
Для миллионов молдаван в Италии, Германии, Франции и Испании это решение открывает новые возможности. Теперь можно переводить деньги на счета родных в Молдове без посредников, быстро и выгодно. Более того, работодателям станет проще оплачивать труд мигрантов официально — напрямую на банковские счета.
|Плюсы
|Минусы
|Быстрые и дешёвые переводы
|Необходима адаптация банковских систем
|Упрощённые расчёты с ЕС
|Первоначальные расходы на интеграцию
|Прозрачность и безопасность
|Возможные временные сбои при переходе
|Укрепление доверия к банковской системе
|Требуется обучение персонала
Европейская платёжная зона начала формироваться в 2008 году. Тогда её участниками стали первые 32 страны, решившие унифицировать систему расчётов в евро. Присоединение Молдовы спустя почти два десятилетия стало логичным шагом на пути к экономической интеграции с Европой — после реформ в банковском секторе и стабилизации национальной валюты.
Средняя комиссия за перевод €1000 из ЕС в Молдову снизится с €25 до примерно €3.
Национальный банк планирует внедрить систему мгновенных платежей в евро до 2027 года.
