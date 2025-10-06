Зима близко: Европа рискует остаться без газа из-за низкой заполненности хранилищ

На сегодняшний день подземные хранилища газа (ПХГ) Европы заполнены лишь на 82,7%. Доведение этого показателя до целевого уровня в 90% становится малореалистичной задачей.

Проблема подготовки к зиме

"Газпром" отметил, что ситуация с подготовкой Европы к зиме становится все более напряжённой. Особенно в случае сильных морозов нехватка газа в ПХГ может угрожать газоснабжению потребителей.

Индикаторы на газовых рынках

На газовых рынках индикатор перехода зима/лето — режим работы подземных хранилищ. С 1 по 2 октября 2025/26 года европейские хранилища впервые перешли в состояние "нетто-отбор", что означает, что уровень отбора газа превышает объем закачки, пишет РИА Новости.