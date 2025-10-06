Кредитный аппетит бизнеса: какие секторы экономики России будут расти благодаря займам

Корпоративное кредитование в России продолжит расти: по оценкам Банка России, в 2025 году прирост составит от 9% до 12%.

Об этом заявила управляющий отделением по Ростовской области Южного ГУ Банка России Наталья Леонтьева в ходе общения с журналистами.

Прогноз на текущий год: стабильный рост

По словам Натальи Леонтьевой, Банк России ожидает, что по итогам 2025 года темпы роста корпоративного кредитования сохранятся в пределах 9-12% по всей стране. Такой показатель говорит о продолжении устойчивого спроса со стороны бизнеса на заемные средства, передает "Царьград".

Кредитная активность в Ростовской области: умеренный рост

В Ростовской области, как отметила Леонтьева, корпоративное кредитование демонстрирует умеренный рост. С начала текущего года объем выданных бизнесу кредитов увеличился на 8,6%, а по сравнению с аналогичным периодом 2024 года — на 6,6%. По состоянию на начало августа совокупный корпоративный портфель региона достиг 924,5 млрд рублей.

МСП растут быстрее крупных заёмщиков

Особенно активно растёт кредитование малого и среднего бизнеса. С января портфель кредитов МСП в Ростовской области увеличился на 13%, а в годовом выражении прирост составил 19,7%. Общий объём кредитов для этого сегмента к началу августа достиг 295 млрд рублей.

В то же время кредитование крупных компаний также демонстрирует положительную динамику, но в более сдержанном темпе: с начала года прирост составил 6,6%, а по сравнению с прошлым годом — 1,4%. Кредитный портфель этой категории заемщиков составляет около 630 млрд рублей.

Лидеры по кредитной активности — пищевая промышленность и торговля

В последние месяцы наблюдается повышение интереса к заемному финансированию со стороны крупных предприятий, особенно в сферах пищевой промышленности и торговли. Эти отрасли показывают наибольшую динамику в привлечении кредитных ресурсов.