Союз гигантов: МТЗ и Сальсксельмаш создают непобедимую команду

Экономика

Во время проведения первой международной промышленной выставки "Иннопром. Беларусь" в Минске было заключено стратегическое соглашение о сотрудничестве между российским заводом ООО "Сальсксельмаш" и ОАО "Минский тракторный завод" (МТЗ).

Трое деловых людей за столом заключают сделку и жмут руки
Фото: freepik.com by pressfoto, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Трое деловых людей за столом заключают сделку и жмут руки

Стороны договорились о совместной разработке и выпуске новой сельскохозяйственной и коммунальной техники, специально ориентированной на нужды белорусского рынка.

Техника — для Беларуси и за её пределами

Как сообщили в правительстве Ростовской области, речь идёт не только об укреплении позиций на белорусском рынке, но и о выходе на более широкую экспортную географию — страны Евразийского экономического союза и дальнего зарубежья. Новые модели техники должны быть конкурентоспособными и востребованными, что позволит увеличить объёмы поставок и расширить продуктовую линейку предприятий, передает "Царьград".

Поддержка технологического лидерства

Министр промышленности и энергетики Ростовской области Андрей Савельев отметил, что соглашение между предприятиями — это не только экспортная инициатива, но и важный шаг в сторону технологического прорыва.

Партнёрство, проверенное временем

Совместная работа между предприятиями ведётся уже не первый год. Продукция "Сальсксельмаша" — в частности, навесное оборудование — успешно интегрируется в серийное производство белорусских тракторов. Ростовский завод считается системообразующим предприятием машиностроения региона и выпускает широкий спектр техники: от фронтальных погрузчиков до опрыскивателей, отвалов и загрузчиков сеялок.

О выставке "Иннопром. Беларусь"

Иннопром впервые прошла в Минске с 29 сентября по 1 октября. Ранее выставка традиционно проводилась на Урале, и в 2025 году впервые вышла на белорусскую площадку, став важной точкой взаимодействия промышленников из разных стран.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
