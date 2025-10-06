Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Политика или искусство? Почему звезде Реальных пацанов отказали в европейской визе
Удивите гостей: заливной пирог с капустой, который тает во рту
Неожиданный поворот: как Дима Билан и Фёдор Конюхов договорились о совместной экспедиции
Врачи бьют тревогу: этот дешевый продукт разрушает ваше здоровье быстрее сахара
По пути знаменитого деда: как дети Дениса Клявера покоряют творческие вершины
Одна ошибка в экипировке — и даже лёгкий пробежка превращается в испытание: что нужно учитывать осенью
Блюдо, которое заменит жареные пирожки: золотистые патиссоны с нежной начинкой
Надоел неубранный подъезд и холод в батареях? Как нижегородцам законно сменить ДУК и выбрать лучший
Европу охватила эпидемия дронов: Медведев предупредил о новой провокации, ведущей к войне

Google без Шмидта: почему экс-глава компании так критикует удалёнку

1:56
Экономика

Бывший генеральный директор Google Эрик Шмидт выразил обеспокоенность тем, как удалённая работа влияет на молодых специалистов.

Компьютерный программист набирает код
Фото: commons.wikimedia.org by Free-Photos from Pixabay, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Компьютерный программист набирает код

По его словам, в удалённом формате они лишаются возможности неформального обучения, которое происходит в офисе: случайные обсуждения, наблюдение за действиями руководства, обмен знаниями с коллегами вживую.

Шмидт приводит в пример свой опыт в компании Sun Microsystems, где, по его словам, профессиональные навыки он развивал именно благодаря работе в офисной среде. 

Видеозвонки не заменят живого общения 

По мнению Шмидта, видеосвязь и переписка в мессенджерах не могут полноценно заменить те случайные и важные знания, которые передаются в реальной офисной атмосфере. Он считает, что это снижает эффективность обучения молодых сотрудников и мешает их карьерному росту. 

Критика баланса между работой и личной жизнью 

Неожиданно для многих, Шмидт идёт ещё дальше и ставит под сомнение саму идею баланса между работой и личной жизнью. Он считает, что чрезмерное стремление к комфорту и сокращению нагрузки может мешать развитию технологий и снижает конкурентоспособность компаний, особенно на фоне международной конкуренции. 

Китайская модель 996 как альтернатива 

В качестве примера высокой производительности и дисциплины Шмидт приводит китайскую модель работы 996 — с 9 утра до 9 вечера, шесть дней в неделю. Он утверждает, что именно такой подход обеспечивает Китаю успех в области технологий и инноваций. Несмотря на то, что такая практика официально запрещена в Китае с 2021 года, она по-прежнему используется во многих компаниях и даже вдохновляет отдельные американские фирмы, пишет terra.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Матка-гигант: насекомое, которое рожает каждую секунду и живёт дольше людей
Домашние животные
Матка-гигант: насекомое, которое рожает каждую секунду и живёт дольше людей
Опавшие листья больше не мусор: садоводы превращают их в золото для почвы и получают рекордный урожай
Садоводство, цветоводство
Опавшие листья больше не мусор: садоводы превращают их в золото для почвы и получают рекордный урожай
Последняя граница пройдена: Вояджер прислал данные из-за пределов системы
Наука и техника
Последняя граница пройдена: Вояджер прислал данные из-за пределов системы
Популярное
Многолетники редкой красоты: цветут без ухода и украшают сад до самых первых морозов

Узнайте, как создать красивый и неприхотливый сад с молочаями, которые радуют глаз с весны до заморозков. Эксклюзивные секреты ухода и подбора видов.

Многолетники редкой красоты: цветут без ухода и украшают сад до самых первых морозов
Амазонка ожила: из глубин выполз восьмиметровый монстр, о существовании которого не подозревали учёные
Амазонка ожила: из глубин выполз восьмиметровый монстр, о существовании которого не подозревали учёные
Последняя граница пройдена: Вояджер прислал данные из-за пределов системы
Пернатый хулиган века: лебедь Терминатор выселен из городка после попытки утопить местных птиц
Макрон пытается быть Наполеоном, когда Франция распадается изнутри Любовь Степушова Он контролирует не потому что любит, а потому что боится: как устроен нарциссический контроль Игорь Буккер Полетят ли на Россию Томагавки: что думают эксперты и где они ошибаются Андрей Николаев
Вечная мерзлота не молчит: учёные нашли то, чего боялись больше всего
Опавшие листья больше не мусор: садоводы превращают их в золото для почвы и получают рекордный урожай
Маленькая собака с большой жизнью: сколько лет на самом деле живут чихуахуа
Маленькая собака с большой жизнью: сколько лет на самом деле живут чихуахуа
Последние материалы
Уникальное лекарство ценой в миллионы: обещает спасение, но таит неожиданную угрозу
Ваши растения задыхаются прямо в горшке — вот как заставить корни дышать снова
Долголетие по-кошачьи: как кастрация влияет на здоровье и характер питомцев
Коллекционеры затаили дыхание: в продаже Волга с пробегом меньше прогулки по парку
Тысячи существ из Красного моря в шаге от тебя — место, где даже воздух пахнет океаном
Не хлебом единым: как помочь птицам в городе и не получить штраф за порчу благоустройства
Шарлиз Терон проигнорировала Джонни Деппа на красной дорожке: в чём провинился голливудский актёр
Удар по доллару: биткоин продолжает бить рекорды на фоне его слабости
Золотой стандарт детского питания: этот продукт признан суперфудом для растущего организма
Режиссёр Бегущего человека переработал финал книги: какой вердикт вынес Стивен Кинг
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.