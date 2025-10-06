Google без Шмидта: почему экс-глава компании так критикует удалёнку

1:56 Your browser does not support the audio element. Экономика

Бывший генеральный директор Google Эрик Шмидт выразил обеспокоенность тем, как удалённая работа влияет на молодых специалистов.

Фото: commons.wikimedia.org by Free-Photos from Pixabay, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Компьютерный программист набирает код

По его словам, в удалённом формате они лишаются возможности неформального обучения, которое происходит в офисе: случайные обсуждения, наблюдение за действиями руководства, обмен знаниями с коллегами вживую.

Шмидт приводит в пример свой опыт в компании Sun Microsystems, где, по его словам, профессиональные навыки он развивал именно благодаря работе в офисной среде.

Видеозвонки не заменят живого общения

По мнению Шмидта, видеосвязь и переписка в мессенджерах не могут полноценно заменить те случайные и важные знания, которые передаются в реальной офисной атмосфере. Он считает, что это снижает эффективность обучения молодых сотрудников и мешает их карьерному росту.

Критика баланса между работой и личной жизнью

Неожиданно для многих, Шмидт идёт ещё дальше и ставит под сомнение саму идею баланса между работой и личной жизнью. Он считает, что чрезмерное стремление к комфорту и сокращению нагрузки может мешать развитию технологий и снижает конкурентоспособность компаний, особенно на фоне международной конкуренции.

Китайская модель 996 как альтернатива

В качестве примера высокой производительности и дисциплины Шмидт приводит китайскую модель работы 996 — с 9 утра до 9 вечера, шесть дней в неделю. Он утверждает, что именно такой подход обеспечивает Китаю успех в области технологий и инноваций. Несмотря на то, что такая практика официально запрещена в Китае с 2021 года, она по-прежнему используется во многих компаниях и даже вдохновляет отдельные американские фирмы, пишет terra.