Птицы в пролёте: доброта к голубям в Москве может обернуться штрафом

Кормление голубей или других птиц в городской среде может привести к серьёзным административным штрафам, как сообщил Тургунбой Зокиров, ассистент кафедры административного права и процесса имени Попова МГЮА.
Юрист отметил, что хотя на федеральном уровне нет прямого запрета на кормление птиц, ответственность может наступить при причинении ущерба инфраструктуре. Если в процессе кормления загрязняются тротуары, скамейки или газоны, это считается правонарушением. Штраф для граждан составит до 5 тысяч рублей, а для юридических лиц — до 500 тысяч рублей согласно статье 8.19 Кодекса Москвы об административных правонарушениях, пишет АГН "Москва".
Отдельные штрафы предусмотрены за повреждение зеленых насаждений. В данном случае граждане могут быть оштрафованы на сумму от 3,5 до 4 тысяч рублей.
Зокиров также добавил, что в природных территориях столицы кормление диких животных, включая птиц, полностью запрещено. Он рекомендовал воздерживаться от кормления птиц из окон, чтобы избежать привлечения грызунов.
