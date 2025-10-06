Птицы в пролёте: доброта к голубям в Москве может обернуться штрафом

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

Кормление голубей или других птиц в городской среде может привести к серьёзным административным штрафам, как сообщил Тургунбой Зокиров, ассистент кафедры административного права и процесса имени Попова МГЮА.

Голуби в луже, специально утром налитой дворником
Фото: Wikimedia Commons by Victor Vizu, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Голуби в луже, специально утром налитой дворником

Штрафы за кормление птиц

Юрист отметил, что хотя на федеральном уровне нет прямого запрета на кормление птиц, ответственность может наступить при причинении ущерба инфраструктуре. Если в процессе кормления загрязняются тротуары, скамейки или газоны, это считается правонарушением. Штраф для граждан составит до 5 тысяч рублей, а для юридических лиц — до 500 тысяч рублей согласно статье 8.19 Кодекса Москвы об административных правонарушениях, пишет АГН "Москва".

Ответственность за повреждение зелёных насаждений

Отдельные штрафы предусмотрены за повреждение зеленых насаждений. В данном случае граждане могут быть оштрафованы на сумму от 3,5 до 4 тысяч рублей.

Запрет на кормление в природных зонах

Зокиров также добавил, что в природных территориях столицы кормление диких животных, включая птиц, полностью запрещено. Он рекомендовал воздерживаться от кормления птиц из окон, чтобы избежать привлечения грызунов.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
