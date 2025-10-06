Бюджетный бренд сменил кожу: Арнест Юнирусь поднимает уход на новый уровень

Компания "Арнест Юнирусь", ранее известная как производитель недорогой косметики, начинает выпуск уходовых средств премиум-класса.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Аромат крема и роза

Новый бренд BioCode

Новый бренд BioCode включает в себя широкий ассортимент средств:

очищение;

дневной и ночной уход;

SPF-защита;

антивозрастные кремы.

Сотрудничество с ИПХиК

Разработка косметики велась в сотрудничестве с московским Институтом пластической хирургии и косметологии (ИПХиК). Один из ключевых ингредиентов новой линейки — гиалуроновая кислота.

Рост продаж антиэйдж-косметики

По данным аналитических агентств, продажи антиэйдж-косметики в рознице за последний год выросли на 13,8% в натуральном выражении и на 5,4% в денежном. Этот рост обусловлен увеличением числа потребителей старше 40 лет и повышением спроса на более эффективные средства, несмотря на высокую инфляцию.

Смена названия и новые горизонты

"Арнест Юнирусь" сменила название в марте 2025 года после приобретения ряда активов зарубежных компаний, покинувших российский рынок, согласно "Ъ".