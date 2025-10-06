Бюджетный бренд сменил кожу: Арнест Юнирусь поднимает уход на новый уровень

Компания "Арнест Юнирусь", ранее известная как производитель недорогой косметики, начинает выпуск уходовых средств премиум-класса.
Новый бренд BioCode включает в себя широкий ассортимент средств:
Разработка косметики велась в сотрудничестве с московским Институтом пластической хирургии и косметологии (ИПХиК). Один из ключевых ингредиентов новой линейки — гиалуроновая кислота.
По данным аналитических агентств, продажи антиэйдж-косметики в рознице за последний год выросли на 13,8% в натуральном выражении и на 5,4% в денежном. Этот рост обусловлен увеличением числа потребителей старше 40 лет и повышением спроса на более эффективные средства, несмотря на высокую инфляцию.
"Арнест Юнирусь" сменила название в марте 2025 года после приобретения ряда активов зарубежных компаний, покинувших российский рынок, согласно "Ъ".
Научная команда обнаружила гигантскую северную анаконду длиной до 8,4 метров в Эквадоре. Это открытие меняет представления о жизни в Амазонских джунглях.