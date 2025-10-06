Деньги тают, золото растёт: инвесторы ищут спасение в единственном вечном активе

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
7:00
Экономика

Цены на золото побили исторический рекорд, впервые в истории приблизившись к отметке 4000 долларов за тройскую унцию (около 325 тысяч рублей). На торгах Нью-Йоркской товарной биржи COMEX стоимость декабрьского фьючерса достигала в районе $3 935–3 952 (≈ 322 000–326 000 ₽ по курсу ~82 ₽/$), после чего немного снизилась до диапазона $3 940–3 945.

Золото
Фото: responsiblemines.org by Alliance for Responsible Mining, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Золото

Новый рекорд и причины роста

По данным Bloomberg, с начала 2025 года золото подорожало примерно на 45–50% — это крупнейший рост за последние двадцать лет. Основными причинами стали шатдаун правительства США, политическая нестабильность и ослабление доллара.

"Каждый новый кризис усиливает роль золота как последнего надёжного убежища. Инвесторы бегут от риска, и именно это разгоняет цену", — пояснил аналитик Bloomberg Intelligence.

Шатдаун и политическая турбулентность

Главным катализатором роста стал шатдаун федерального правительства США, начавшийся 1 октября. Из-за отсутствия согласия в Конгрессе по вопросу бюджета часть госструктур приостановила работу. Это вызвало волну паники на рынках и переход инвесторов в защитные активы — золото, серебро и платину.

Ситуацию усугубило возвращение Дональда Трампа в Белый дом, что спровоцировало новую волну политической напряжённости.

"Если переговоры о прекращении шатдауна зайдут в тупик, возможны массовые увольнения госслужащих. Потери для экономики могут достичь 15 млрд долларов в неделю (около 1,2 трлн рублей)", — заявил директор Национального экономического совета США Кевин Хассетт.

Почему золото растёт

Эксперты называют сразу несколько причин беспрецедентного скачка.

Ослабление доллара

После начала кризиса курс американской валюты снизился, что автоматически усилило привлекательность золота.

Покупки центробанков

В 2024–2025 годах Китай, Индия, Турция и Польша активно пополняют золотые резервы, сокращая долю доллара в активах.

Геополитические риски

Растущее количество конфликтов и санкционных противостояний стимулирует интерес к золоту как "вневременному активу".

Рост инфляции и бюджетного дефицита США

Инвесторы опасаются ослабления доллара и уходят в золото как в средство сохранения покупательной способности. Однако золото не полностью защищает от инфляции, а лишь частично компенсирует её на длинных горизонтах.

Как менялась цена золота за 5 лет

Год Средняя цена (USD/унция) В рублях (по среднему курсу) Изменение
2021 1798 ≈168 000 ₽ +6%
2022 1865 ≈174 000 ₽ +3,7%
2023 1940 ≈160–165 000 ₽ +4%
2024 2386 ≈195–200 000 ₽ +23%
2025 (октябрь) 3949 ≈323–325 000 ₽ +48–50%

Что это значит для инвесторов

Золото снова подтвердило статус самого надёжного актива во времена экономических потрясений. По доходности оно уже опережает не только облигации, но и S&P 500 и акции крупных техкомпаний.

"После преодоления отметки 4000 долларов (≈370 000 ₽) возможна кратковременная фиксация прибыли, но фундаментальные факторы указывают на дальнейший рост", — прогнозирует аналитик Bank of America Global Research.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: продавать золото при кратковременной коррекции.
    Последствие: упущенная прибыль при возобновлении роста.
    Альтернатива: держать актив как долгосрочную страховку от валютных и политических рисков.

  • Ошибка: инвестировать только в фьючерсы.
    Последствие: возможные потери при резких колебаниях курса.
    Альтернатива: комбинировать физическое золото, ETF и акции золотодобывающих компаний.

Что будет дальше

Если политическая нестабильность в США сохранится, цена на золото может превысить $4 100–4 200 (≈335 000–345 000 ₽) уже к концу года. Центробанки, по оценкам World Gold Council, продолжат увеличивать закупки, чтобы компенсировать ослабление доллара и укрепить свои валютные резервы.

Кто выигрывает от рекорда золота

Сектор Эффект
Центробанки Рост валютных резервов и защита от девальвации
Инвесторы Увеличение стоимости портфелей
Золотодобывающие компании Рост прибыли и капитализации
Ювелирная промышленность Удорожание сырья и продукции
Фондовые рынки Отток капитала в защитные активы

FAQ

Почему золото растёт во время кризисов

Потому что это универсальный актив, не зависящий от эмитента валюты. Но оно всё же подвержено колебаниям и не гарантирует защиту от инфляции.

Стоит ли покупать золото сейчас

Да, но как часть диверсифицированного портфеля, а не как спекулятивную позицию.

Возможна ли коррекция

Кратковременно — да, особенно при достижении психологической отметки $4 тысячи.

Три интересных факта

  • За последний месяц золото подорожало примерно на 12% — это крупнейший месячный рост с 2011 года.
  • При предыдущем шатдауне (2018–2019) золото выросло умеренно.
  • Первый исторический максимум золота был зафиксирован в августе 2020 года — $2 069, затем обновлён в декабре 2023 года ($2 078) и снова побит в октябре 2025-го.

Исторический контекст

  • Первый исторический максимум золота был зафиксирован в августе 2020 года — $2 069 (≈ 160–165 тыс. ₽).
  • В 2023 году рост ускорился на фоне банковских кризисов в США и Европе.
  • Новый рекорд 2025 года связан с шатдауном правительства США и политическим кризисом в Вашингтоне.
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
