Деньги тают, золото растёт: инвесторы ищут спасение в единственном вечном активе

Цены на золото побили исторический рекорд, впервые в истории приблизившись к отметке 4000 долларов за тройскую унцию (около 325 тысяч рублей). На торгах Нью-Йоркской товарной биржи COMEX стоимость декабрьского фьючерса достигала в районе $3 935–3 952 (≈ 322 000–326 000 ₽ по курсу ~82 ₽/$), после чего немного снизилась до диапазона $3 940–3 945.
По данным Bloomberg, с начала 2025 года золото подорожало примерно на 45–50% — это крупнейший рост за последние двадцать лет. Основными причинами стали шатдаун правительства США, политическая нестабильность и ослабление доллара.
"Каждый новый кризис усиливает роль золота как последнего надёжного убежища. Инвесторы бегут от риска, и именно это разгоняет цену", — пояснил аналитик Bloomberg Intelligence.
Главным катализатором роста стал шатдаун федерального правительства США, начавшийся 1 октября. Из-за отсутствия согласия в Конгрессе по вопросу бюджета часть госструктур приостановила работу. Это вызвало волну паники на рынках и переход инвесторов в защитные активы — золото, серебро и платину.
Ситуацию усугубило возвращение Дональда Трампа в Белый дом, что спровоцировало новую волну политической напряжённости.
"Если переговоры о прекращении шатдауна зайдут в тупик, возможны массовые увольнения госслужащих. Потери для экономики могут достичь 15 млрд долларов в неделю (около 1,2 трлн рублей)", — заявил директор Национального экономического совета США Кевин Хассетт.
Эксперты называют сразу несколько причин беспрецедентного скачка.
После начала кризиса курс американской валюты снизился, что автоматически усилило привлекательность золота.
В 2024–2025 годах Китай, Индия, Турция и Польша активно пополняют золотые резервы, сокращая долю доллара в активах.
Растущее количество конфликтов и санкционных противостояний стимулирует интерес к золоту как "вневременному активу".
Инвесторы опасаются ослабления доллара и уходят в золото как в средство сохранения покупательной способности. Однако золото не полностью защищает от инфляции, а лишь частично компенсирует её на длинных горизонтах.
|Год
|Средняя цена (USD/унция)
|В рублях (по среднему курсу)
|Изменение
|2021
|1798
|≈168 000 ₽
|+6%
|2022
|1865
|≈174 000 ₽
|+3,7%
|2023
|1940
|≈160–165 000 ₽
|+4%
|2024
|2386
|≈195–200 000 ₽
|+23%
|2025 (октябрь)
|3949
|≈323–325 000 ₽
|+48–50%
Золото снова подтвердило статус самого надёжного актива во времена экономических потрясений. По доходности оно уже опережает не только облигации, но и S&P 500 и акции крупных техкомпаний.
"После преодоления отметки 4000 долларов (≈370 000 ₽) возможна кратковременная фиксация прибыли, но фундаментальные факторы указывают на дальнейший рост", — прогнозирует аналитик Bank of America Global Research.
Ошибка: продавать золото при кратковременной коррекции.
Последствие: упущенная прибыль при возобновлении роста.
Альтернатива: держать актив как долгосрочную страховку от валютных и политических рисков.
Ошибка: инвестировать только в фьючерсы.
Последствие: возможные потери при резких колебаниях курса.
Альтернатива: комбинировать физическое золото, ETF и акции золотодобывающих компаний.
Если политическая нестабильность в США сохранится, цена на золото может превысить $4 100–4 200 (≈335 000–345 000 ₽) уже к концу года. Центробанки, по оценкам World Gold Council, продолжат увеличивать закупки, чтобы компенсировать ослабление доллара и укрепить свои валютные резервы.
|Сектор
|Эффект
|Центробанки
|Рост валютных резервов и защита от девальвации
|Инвесторы
|Увеличение стоимости портфелей
|Золотодобывающие компании
|Рост прибыли и капитализации
|Ювелирная промышленность
|Удорожание сырья и продукции
|Фондовые рынки
|Отток капитала в защитные активы
Потому что это универсальный актив, не зависящий от эмитента валюты. Но оно всё же подвержено колебаниям и не гарантирует защиту от инфляции.
Да, но как часть диверсифицированного портфеля, а не как спекулятивную позицию.
Кратковременно — да, особенно при достижении психологической отметки $4 тысячи.
Научная команда обнаружила гигантскую северную анаконду длиной до 8,4 метров в Эквадоре. Это открытие меняет представления о жизни в Амазонских джунглях.