Малый бизнес на больших скоростях: льготные микрозаймы теперь уходят в онлайн по миллиарду в неделю

Российский малый бизнес продолжает активно пользоваться цифровыми инструментами господдержки. По итогам трёх кварталов 2025 года предприниматели получили через платформу МСП.РФ льготные микрозаймы на сумму более 15 млрд рублей, сообщили в пресс-службе Корпорации МСП. Этот показатель стал рекордным за всё время работы сервиса и подтверждает, что онлайн-кредитование становится одним из ключевых механизмов развития малого и среднего бизнеса.
С января по сентябрь почти 6 тысяч предпринимателей оформили микрозаймы через сервис "Подбор и получение микрофинансирования" на МСП. РФ. Общий объём составил 15,3 млрд рублей, при этом только в сентябре сумма выдач достигала 250 млн рублей в день — абсолютного максимума за всё время работы цифровой платформы.
Средний размер займа — 2,6 млн рублей, а средний срок кредитования — 2,5 года.
"Сегодня более 40% всех микрозаймов государственных микрофинансовых организаций предоставляется через МСП. РФ. Средневзвешенная ставка составляет 8,7%, что в два-три раза ниже банковских кредитов", — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.
Наибольший объём льготного микрофинансирования получили предприниматели:
Эти регионы активно развивают инфраструктуру поддержки малого бизнеса и демонстрируют устойчивый рост цифровых заявок на микрозаймы.
По данным МСП, наиболее активными стали представители:
Средства направляются на пополнение оборотного капитала, закупку оборудования, модернизацию производств и расширение штата.
По словам экспертов, именно микрофинансирование позволяет малым компаниям быстро реагировать на рыночные изменения без привлечения дорогостоящих банковских кредитов.
Платформа МСП. РФ объединяет все инструменты господдержки бизнеса: от микрозаймов и грантов до образовательных программ и гарантийных механизмов. Сервис автоматически подбирает оптимальные условия финансирования, а подача заявки занимает не более 15 минут.
"Мы стремимся сделать доступ к финансированию максимально простым. Сейчас предприниматель может получить деньги онлайн без необходимости посещать микрофинансовую организацию", — уточнили в Корпорации МСП.
|Показатель
|Значение
|Общая сумма выданных микрозаймов
|15,3 млрд ₽
|Средний размер займа
|2,6 млн ₽
|Средний срок
|2,5 года
|Средняя ставка
|8,7%
|Количество получателей
|~6 000
|Максимальный дневной объём (сентябрь)
|250 млн ₽
Ошибка: полагаться только на банковские кредиты.
Последствие: высокая долговая нагрузка и сложные условия одобрения.
Альтернатива: использовать микрозаймы через МСП. РФ со сниженной ставкой и гибким сроком.
Ошибка: не отслеживать доступные госпрограммы в регионе.
Последствие: упущенные возможности для развития бизнеса.
Альтернатива: подписаться на уведомления МСП. РФ и получать актуальные предложения онлайн.
Для предпринимателей, которым микрозайма недостаточно, платформа предлагает доступ к банковским гарантиям и льготным кредитам с поддержкой государства. Также действует программа "1764", в рамках которой предприятия могут получить до 500 млн ₽ под субсидированную ставку.
|Плюсы
|Минусы
|Быстрая онлайн-заявка
|Ограниченный лимит по сумме
|Ставка ниже банковской
|Не подходит для крупных инвестпроектов
|Без залога и поручителей в большинстве случаев
|Требуется подтверждение статуса МСП
|Возможность использования на любые бизнес-цели
|Разные условия по регионам
Через личный кабинет на сайте МСП. РФ — система автоматически предложит доступные программы в вашем регионе.
Да, многие микрофинансовые организации предоставляют займы под поручительство или без обеспечения.
В среднем одобрение занимает 1-3 дня, а средства поступают в течение недели.
Таким образом, рекордный объём онлайн-выдач через МСП. РФ показывает, что цифровые инструменты господдержки становятся ключевым драйвером роста малого и среднего бизнеса в России.
