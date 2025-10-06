Малый бизнес на больших скоростях: льготные микрозаймы теперь уходят в онлайн по миллиарду в неделю

Российский малый бизнес продолжает активно пользоваться цифровыми инструментами господдержки. По итогам трёх кварталов 2025 года предприниматели получили через платформу МСП.РФ льготные микрозаймы на сумму более 15 млрд рублей, сообщили в пресс-службе Корпорации МСП. Этот показатель стал рекордным за всё время работы сервиса и подтверждает, что онлайн-кредитование становится одним из ключевых механизмов развития малого и среднего бизнеса.

Цифры, которые впечатляют

С января по сентябрь почти 6 тысяч предпринимателей оформили микрозаймы через сервис "Подбор и получение микрофинансирования" на МСП. РФ. Общий объём составил 15,3 млрд рублей, при этом только в сентябре сумма выдач достигала 250 млн рублей в день — абсолютного максимума за всё время работы цифровой платформы.

Средний размер займа — 2,6 млн рублей, а средний срок кредитования — 2,5 года.

"Сегодня более 40% всех микрозаймов государственных микрофинансовых организаций предоставляется через МСП. РФ. Средневзвешенная ставка составляет 8,7%, что в два-три раза ниже банковских кредитов", — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Лидеры по регионам

Наибольший объём льготного микрофинансирования получили предприниматели:

Краснодарский край: 1,9 млрд ₽;

1,9 млрд ₽; Удмуртская Республика: 1,0 млрд ₽;

1,0 млрд ₽; Ростовская область: 934,8 млн ₽;

934,8 млн ₽; Республика Крым: 869,4 млн ₽;

869,4 млн ₽; Иркутская область: 755,2 млн ₽.

Эти регионы активно развивают инфраструктуру поддержки малого бизнеса и демонстрируют устойчивый рост цифровых заявок на микрозаймы.

Кто и на что берёт микрозаймы

По данным МСП, наиболее активными стали представители:

сферы услуг: 25%;

25%; торговли: 23%;

23%; промышленного производства: 18%.

Средства направляются на пополнение оборотного капитала, закупку оборудования, модернизацию производств и расширение штата.

По словам экспертов, именно микрофинансирование позволяет малым компаниям быстро реагировать на рыночные изменения без привлечения дорогостоящих банковских кредитов.

Как работает цифровая платформа

Платформа МСП. РФ объединяет все инструменты господдержки бизнеса: от микрозаймов и грантов до образовательных программ и гарантийных механизмов. Сервис автоматически подбирает оптимальные условия финансирования, а подача заявки занимает не более 15 минут.

"Мы стремимся сделать доступ к финансированию максимально простым. Сейчас предприниматель может получить деньги онлайн без необходимости посещать микрофинансовую организацию", — уточнили в Корпорации МСП.

Результаты микрофинансирования в 2025 году

Показатель Значение Общая сумма выданных микрозаймов 15,3 млрд ₽ Средний размер займа 2,6 млн ₽ Средний срок 2,5 года Средняя ставка 8,7% Количество получателей ~6 000 Максимальный дневной объём (сентябрь) 250 млн ₽

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: полагаться только на банковские кредиты.

Последствие: высокая долговая нагрузка и сложные условия одобрения.

Альтернатива: использовать микрозаймы через МСП. РФ со сниженной ставкой и гибким сроком.

Ошибка: не отслеживать доступные госпрограммы в регионе.

Последствие: упущенные возможности для развития бизнеса.

Альтернатива: подписаться на уведомления МСП. РФ и получать актуальные предложения онлайн.

А что если бизнесу нужны большие суммы?

Для предпринимателей, которым микрозайма недостаточно, платформа предлагает доступ к банковским гарантиям и льготным кредитам с поддержкой государства. Также действует программа "1764", в рамках которой предприятия могут получить до 500 млн ₽ под субсидированную ставку.

Плюсы и минусы цифровых микрозаймов

Плюсы Минусы Быстрая онлайн-заявка Ограниченный лимит по сумме Ставка ниже банковской Не подходит для крупных инвестпроектов Без залога и поручителей в большинстве случаев Требуется подтверждение статуса МСП Возможность использования на любые бизнес-цели Разные условия по регионам

FAQ

Как подать заявку на микрозайм

Через личный кабинет на сайте МСП. РФ — система автоматически предложит доступные программы в вашем регионе.

Можно ли получить микрозайм без залога

Да, многие микрофинансовые организации предоставляют займы под поручительство или без обеспечения.

Как быстро поступят средства

В среднем одобрение занимает 1-3 дня, а средства поступают в течение недели.

2 интересных факта

За 2025 год объём выдач вырос почти на 40% по сравнению с 2024-м.

Платформа МСП. РФ позволяет получать не только займы, но и участвовать в тендерах, грантах и госпрограммах поддержки.

Исторический контекст

Цифровая платформа МСП. РФ была запущена в 2021 году как единый портал поддержки бизнеса.

С 2023 года микрофинансовые организации обязаны предоставлять льготные программы через неё.

В 2025 году сервис достиг рекордных показателей, обеспечив почти половину всех микрозаймов в России.

Таким образом, рекордный объём онлайн-выдач через МСП. РФ показывает, что цифровые инструменты господдержки становятся ключевым драйвером роста малого и среднего бизнеса в России.