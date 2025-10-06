Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
140 детей и 200 лам — самая страшная жертва древнего Перу: дождь не пришёл, и боги потребовали крови
Тихий убийца в доме: 9 вещей, которые мгновенно отравят или покалечат вашу собаку
Нашли способ жить у метро и не разориться: лазейка, которой пользуются самые хитрые
Легенда с Дальнего Востока оживает в саду: вот как приручить лиану силы дракона
Сигналы из космоса, которые обманули мир: правда о посланиях пришельцев со Спутника-1
Каждый час за компьютером — минус здоровье суставов: врачи предупреждают о тихой эпидемии
Болезнь не ждёт: почему пациенты из Европы массово уезжают лечиться за границу, рискуя здоровьем и жизнью
Тяжело найти, легко потерять: Юрий Лоза объяснил, почему без российских туристов Европе будет плохо
Легально, но опасно: когда заезд на бордюр разрешён и почему лучше подумать дважды

Забудьте о плате за лечение: 7 бесплатных услуг по ОМС, которыми вы не пользуетесь

1:42
Экономика

Страховой полис обязательного медицинского страхования (ОМС) обеспечивает широкий спектр медицинских услуг. Это включает в себя вызов скорой помощи, реанимационные процедуры, а также возможность бесплатно посещать терапевта, педиатра и семейного врача.

Консультация кардиолога
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Консультация кардиолога

Профилактика и диагностика

Полис ОМС также охватывает профилактические осмотры, диспансеризацию и вакцинацию в соответствии с национальным календарем. Диагностические процедуры, такие как МРТ, УЗИ и эндоскопия, а также стационарное лечение, хирургическое вмешательство и лекарственная терапия без дополнительных затрат при наличии медицинских показаний.

Беременность и стоматология

Также предоставляются услуги ведения беременности и родов, а основные стоматологические услуги (за исключением протезирования) покрываются полисом ОМС.

Кардиохирургия и сложные процедуры

Хотя кардиохирургические операции и эндопротезирование являются сложными процедурами, они также доступны по ОМС при наличии направления. Екатерина Березуева из "Ингосстрах-М" подчеркивает, что любая клиника, работающая в системе ОМС, должна предоставлять эти услуги бесплатно, без скрытых платежей, пишет е1.ru.

Услуги вне ОМС

Однако существуют услуги, которые не входят в программу ОМС, такие как санитарно-авиационная эвакуация, лечение туберкулеза, ЗППП, ВИЧ, психиатрическая помощь в стационаре и паллиативная помощь. В таких случаях лучше обратиться в частные клиники.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Пернатый хулиган века: лебедь Терминатор выселен из городка после попытки утопить местных птиц
Домашние животные
Пернатый хулиган века: лебедь Терминатор выселен из городка после попытки утопить местных птиц
Тень океана длиной в миллионы лет: ночной охотник, который не меняется со времён мезозоя
Домашние животные
Тень океана длиной в миллионы лет: ночной охотник, который не меняется со времён мезозоя
Аромат на всю кухню: как правильно жарить грибы, чтобы все ахнули от восторга
Еда и рецепты
Аромат на всю кухню: как правильно жарить грибы, чтобы все ахнули от восторга
Популярное
Амазонка ожила: из глубин выполз восьмиметровый монстр, о существовании которого не подозревали учёные

Научная команда обнаружила гигантскую северную анаконду длиной до 8,4 метров в Эквадоре. Это открытие меняет представления о жизни в Амазонских джунглях.

Амазонка ожила: из глубин выполз восьмиметровый монстр, о существовании которого не подозревали учёные
Многолетники редкой красоты: цветут без ухода и украшают сад до самых первых морозов
Многолетники редкой красоты: цветут без ухода и украшают сад до самых первых морозов
Пернатый хулиган века: лебедь Терминатор выселен из городка после попытки утопить местных птиц
Опавшие листья больше не мусор: садоводы превращают их в золото для почвы и получают рекордный урожай
Он контролирует не потому что любит, а потому что боится: как устроен нарциссический контроль Игорь Буккер Полетят ли на Россию Томагавки: что думают эксперты и где они ошибаются Андрей Николаев Эти 4 комплекса НАТО меняют ход войны: что скрывает за собой помощь Киеву Юрий Бочаров
Вечная мерзлота не молчит: учёные нашли то, чего боялись больше всего
Последняя граница пройдена: Вояджер прислал данные из-за пределов системы
Механика возвращается в моду: шестиступенчатая коробка стала изюминкой Lada Iskra
Механика возвращается в моду: шестиступенчатая коробка стала изюминкой Lada Iskra
Последние материалы
Тихий убийца в доме: 9 вещей, которые мгновенно отравят или покалечат вашу собаку
Нашли способ жить у метро и не разориться: лазейка, которой пользуются самые хитрые
Сигналы из космоса, которые обманули мир: правда о посланиях пришельцев со Спутника-1
Легенда с Дальнего Востока оживает в саду: вот как приручить лиану силы дракона
Каждый час за компьютером — минус здоровье суставов: врачи предупреждают о тихой эпидемии
Болезнь не ждёт: почему пациенты из Европы массово уезжают лечиться за границу, рискуя здоровьем и жизнью
Тяжело найти, легко потерять: Юрий Лоза объяснил, почему без российских туристов Европе будет плохо
Легально, но опасно: когда заезд на бордюр разрешён и почему лучше подумать дважды
Сила в изяществе: какие виды спорта раскрывают женственность и уверенность
Он контролирует не потому что любит, а потому что боится: как устроен нарциссический контроль
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.