Забудьте о плате за лечение: 7 бесплатных услуг по ОМС, которыми вы не пользуетесь

Экономика

Страховой полис обязательного медицинского страхования (ОМС) обеспечивает широкий спектр медицинских услуг. Это включает в себя вызов скорой помощи, реанимационные процедуры, а также возможность бесплатно посещать терапевта, педиатра и семейного врача.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Консультация кардиолога

Профилактика и диагностика

Полис ОМС также охватывает профилактические осмотры, диспансеризацию и вакцинацию в соответствии с национальным календарем. Диагностические процедуры, такие как МРТ, УЗИ и эндоскопия, а также стационарное лечение, хирургическое вмешательство и лекарственная терапия без дополнительных затрат при наличии медицинских показаний.

Беременность и стоматология

Также предоставляются услуги ведения беременности и родов, а основные стоматологические услуги (за исключением протезирования) покрываются полисом ОМС.

Кардиохирургия и сложные процедуры

Хотя кардиохирургические операции и эндопротезирование являются сложными процедурами, они также доступны по ОМС при наличии направления. Екатерина Березуева из "Ингосстрах-М" подчеркивает, что любая клиника, работающая в системе ОМС, должна предоставлять эти услуги бесплатно, без скрытых платежей, пишет е1.ru.

Услуги вне ОМС

Однако существуют услуги, которые не входят в программу ОМС, такие как санитарно-авиационная эвакуация, лечение туберкулеза, ЗППП, ВИЧ, психиатрическая помощь в стационаре и паллиативная помощь. В таких случаях лучше обратиться в частные клиники.