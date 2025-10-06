Ваша посылка ждёт: новый трюк мошенников — как не дать им влезть в ваш кошелёк

Злоумышленники начали звонить россиянам, выдавая себя за сотрудников маркетплейсов.
Они уверяют, что у жертвы есть посылка и рассказывают, как ее можно получить. Однако, если человек отвечает, что ничего не заказывал, мошенник предлагает "проверить" это и просит назвать код из сообщения. Получив этот код, мошенник может войти в аккаунт жертвы на маркетплейсе и завладеть ее банковскими данными.
В сентябре Банк России предупредил о новых схемах мошенничества. Теперь фальшивые курьеры маркетплейсов требуют назвать код из СМС или пуш-уведомления для подтверждения доставки. Эта кодировка — один разовый пароль от банка, который может привести к краже денег.
ЦБ советует сразу заканчивать такие телефоные разговоры и напоминает, что коды из СМС никогда не должны быть переданы кому-либо. Настоящие сотрудники маркетплейсов никогда их не запрашивают, пишет РИА Новости.
