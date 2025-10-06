В британском McDonald's всё не так: американка раскрыла горькую правду

Экономика

Сразу после приземления в Великобритании американка и три её спутницы направились в McDonald's, где не удержались от комментариев по поводу ассортимента.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Ассорти фастфуда

Из-за введённого в стране "налога на сахар" предпочтительные напитки оказались дороже, чем в США.

Попробовав чизбургер, туристки пришли к выводу, что вкус местных котлет характеризуется меньшим содержанием соли по сравнению с американским аналогом. Негативно отозвались девушки о фирменном картофеле фри, назвав его "скучной британской версией без соли".

Британское меню на деле оказалось менее сладким и менее солёным. Об этом пишет Metro.