В британском McDonald's всё не так: американка раскрыла горькую правду

Сразу после приземления в Великобритании американка и три её спутницы направились в McDonald's, где не удержались от комментариев по поводу ассортимента.
Из-за введённого в стране "налога на сахар" предпочтительные напитки оказались дороже, чем в США.
Попробовав чизбургер, туристки пришли к выводу, что вкус местных котлет характеризуется меньшим содержанием соли по сравнению с американским аналогом. Негативно отозвались девушки о фирменном картофеле фри, назвав его "скучной британской версией без соли".
Британское меню на деле оказалось менее сладким и менее солёным. Об этом пишет Metro.
Научная команда обнаружила гигантскую северную анаконду длиной до 8,4 метров в Эквадоре. Это открытие меняет представления о жизни в Амазонских джунглях.