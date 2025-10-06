Когда работа — праздник: кто из специалистов по животным стал самым высокооплачиваемым

1:11 Your browser does not support the audio element. Экономика

Согласно анализу, проведённому платформами "Авито Работа" и "Авито Услуги", ветеринарные врачи и специалисты по разведению животных вышли на первое место по уровню доходов среди профессий, связанных с заботой о питомцах.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Вакцинация собаки у ветеринара

Наиболее динамичный рост продемонстрировали ветеринарные фельдшеры — ассистенты ветеринаров, ответственные за санитарное состояние в клиниках, на фермах и в пищевой промышленности. Их среднемесячный заработок увеличился на 47%, достигнув 70 862 рублей при условии полной занятости, как отмечается в отчете компаний.

В третьем квартале 2025 года ветеринарам предлагали в среднем 87 456 рублей в месяц, что на 35% превышает показатели за аналогичный период предыдущего года. Специалистам по уходу за шерстью и внешнему виду домашних животных, грумерам, предлагали в среднем 66 197 рублей в месяц за полный рабочий день, что на 28% больше, чем годом ранее, пишет "Агроэксперт".