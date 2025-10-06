Говядина по цене золота: что ждёт американских потребителей

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

Бразильский предприниматель Уэсли Батиста, чья семья контролирует JBS, крупнейшего в мире производителя мяса, отметил, что Соединенные Штаты сталкиваются с дефицитом говядины.

Красное мясо
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Красное мясо

Это, в свою очередь, приводит к зависимости от импорта на фоне беспрецедентно высоких цен. По словам Батисты, опубликованным в Financial Times, текущие цены на говядину в США достигли исторического максимума, что обуславливает необходимость увеличения импорта, так как отечественное производство не в состоянии угнаться за потребностями рынка.

Согласно информации, предоставленной Министерством труда США и опубликованной изданием, средняя стоимость одного фунта (0,4 кг) говяжьего фарша  в американских городах в августе достигла рекордной отметтки в 6,32 доллара, что демонстрирует рост на 13% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, пишет РИА Новости.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
