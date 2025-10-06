Говядина по цене золота: что ждёт американских потребителей

Экономика

Бразильский предприниматель Уэсли Батиста, чья семья контролирует JBS, крупнейшего в мире производителя мяса, отметил, что Соединенные Штаты сталкиваются с дефицитом говядины.

Это, в свою очередь, приводит к зависимости от импорта на фоне беспрецедентно высоких цен. По словам Батисты, опубликованным в Financial Times, текущие цены на говядину в США достигли исторического максимума, что обуславливает необходимость увеличения импорта, так как отечественное производство не в состоянии угнаться за потребностями рынка.

Согласно информации, предоставленной Министерством труда США и опубликованной изданием, средняя стоимость одного фунта (0,4 кг) говяжьего фарша в американских городах в августе достигла рекордной отметтки в 6,32 доллара, что демонстрирует рост на 13% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, пишет РИА Новости.