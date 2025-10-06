Золотое яблоко покоряет новые вершины: первый бьюти-ретейлер выходит на рынок ЦФА

Сеть магазинов косметики и парфюмерии "Золотое яблоко" планирует эмиссию цифровых финансовых активов (ЦФА) на базе блокчейн-платформы "A-Токен", разработанной Альфа-Банком.

Фото: commons.wikimedia.org by НАндреев, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Магазин Золотое яблоко

Представители компании сообщили агентству ТАСС, что общий объем выпуска составит 1 миллиард рублей. Согласно официальному заявлению, "Золотое яблоко" станет первым российским бьюти-ретейлером, вышедшим на рынок ЦФА, предложив инвесторам привлекательную ставку доходности в 17,5% годовых с ежемесячными выплатами.

В компании уточнили, что клиенты Альфа-Банка смогут приобрести ЦФА через интернет-банк, брокерский кабинет и мобильные приложения, начиная с 6 октября и заканчивая 13 октября. Минимальная сумма инвестиций составляет 1 тысячу рублей, а максимальная — 600 тысяч рублей в год для неквалифицированных инвесторов, в соответствии с действующим законодательством. Проценты будут ежемесячно перечисляться на счет в Альфа-Банке, а полное погашение основной суммы долга произойдет через год после выпуска. "Золотое яблоко" выступает гарантом возврата инвестированных средств.