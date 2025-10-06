Финансовый разрыв: как инвестиции изменили доходы работающих россиян

В 2024 году совокупный доход граждан России достиг 96,4 трлн рублей. Это на 27% больше, чем в предыдущем году. Основную часть доходов, 50 трлн рублей, составили выплаты, связанные с трудовой деятельностью (зарплаты и премии).

По данным ФНС, которые были изучены РБК совместно с экспертами, значительную долю заняли и инвестиционные доходы – 44 трлн рублей, полученные от операций с ценными бумагами и дивидендов.

Важно отметить, что инвестиционные доходы демонстрируют более динамичный рост. В структуре общего дохода их доля увеличилась на 2 процентных пункта по сравнению с 2023 годом. В то же время, доля трудовых доходов уменьшилась на 2,8 процентных пункта, что указывает на тенденцию опережающего роста доходов от инвестиций по отношению к заработной плате.