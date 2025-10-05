Уловки банков: как вас заставляют переплачивать за кредитные страховки

Российские потребители банковских услуг всё чаще становятся жертвами завышенных цен на страховые продукты, приобретаемые в комплекте с кредитами.

Речь идет о страховании жизни, здоровья и разнообразных финансовых рисков. Как стало известно из отчета Службы финансового уполномоченного за второй квартал текущего года, иногда цена страховки оказывалась выше ее справедливой стоимости в 18 раз, о чем сообщают Известия.

Эта практика особенно распространена при оформлении потребительских займов. Помимо этого, заемщиков зачастую принуждают покупать услуги у сторонних организаций.

Например, автовладельцам активно предлагали приобрести программы технической помощи на дорогах, эвакуации и быстрого ремонта, которые обходились в сумму от 100 до 360 тысяч рублей. В случае попыток вернуть деньги за эти услуги, банки отказывали, ссылаясь на то, что услуги были оказаны в момент заключения соглашения.

При этом компании, предоставляющие эти сервисы, не упоминаются в кредитных договорах, что позволяет банкам формально избежать ответственности за данные сделки, ограничиваясь обязательствами по кредиту.