Больше никаких сюрпризов: новый режим проверки изменит ваш поход за икрой и безалкогольным пивом

Роспотребнадзор объявил о планах усилить контроль за оборотом икры и безалкогольного пива.
Введён обязательный режим проверки легальности маркированных товаров на кассах магазинов для трёх новых категорий: морепродуктов (включая икру осетровых и лососевых), безалкогольного пива и некоторых видов технических средств реабилитации, таких как костыли, ортезы, ортопедические матрасы и подушки.
Разрешительный режим включает два типа проверки на кассе:
1. Онлайн-проверка: с помощью проверки кода маркировки в системе "Честный ЗНАК".
2. Офлайн-проверка: автоматически активируется при отсутствии интернета и осуществляется через локальную базу данных с информацией о опасной продукцию, которая запрещена к продаже.
С 2024 года благодаря маркировке более 2,5 млрд товаров с нарушениями не попали к покупателям — кассы заблокировали такие продажи. При этом количество нарушений разрешительного режима за последний год сократилось в два раза, несмотря на расширение ассортимента товаров, попадающих под проверку, пишет "Интерфакс".
