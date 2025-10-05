Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Добавляйте в кофе и сахар в крови станет ниже: скрытый помошник на вашей кухне — и это не таблетки
Чеснок спит до весны, а вы работаете зря: один неверный день — и весь урожай пропал
Как знакомить питомца с ребенком: обязательная процедура для принятия животным нового члена семьи
Запечённые дольки, от которых пахнет домом: как сделать, чтобы корочка хрустела, а середина таяла
Заводской код — ловушка для новичков: вот почему краска с ним всё равно не совпадёт
Больше никаких сюрпризов: новый режим проверки изменит ваш поход за икрой и безалкогольным пивом
Когда земля становится сверхзвуковой: учёные предупреждают о новой опасности
Вьетнамский ответ рамену: туристы теряют голову от горячей миски за копейки
Лайфхак миллионеров: как освободить 10 часов в неделю, просто переставая делать это

Больше никаких made in Italy по старым ценам: Трамп вводит супертариф на итальянскую продукцию

1:03
Экономика

Американское министерство торговли выдвинуло обвинения против итальянских компаний, занимающихся производством продукции, в использовании демпинговых цен.

Тальятелле
Фото: commons.wikimedia.org by Popo le Chien, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Тальятелле

В ответ на это президент Дональд Трамп установил дополнительную пошлину, достигающую 91,74%, которая накладывается на уже существующую ставку в 15%.

Таким образом, совокупный размер торговой нагрузки достигнет практически 107%. Ожидается, что этот "супертариф" начнёт действовать с начала 2026 года, что может нанести значительный ущерб итальянскому пищевому сектору — производству макаронных изделий.

Итальянское посольство в Вашингтоне, а также соответствующие министерства в Риме, занимающиеся иностранными делами и сельским хозяйством, предприняли активные действия. Их цель — убедить Министерство торговли США пересмотреть введённые меры до момента их вступления в силу, на что отведено около четырёх месяцев, передает РГ со ссылкой на Blick.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Не разогревайте еду в микроволновке так: 30 секунд — и ваша еда будет идеальной
Наука и техника
Не разогревайте еду в микроволновке так: 30 секунд — и ваша еда будет идеальной
Три ложки на ведро воды: старый способ стирки делает занавески ослепительно белыми
Недвижимость
Три ложки на ведро воды: старый способ стирки делает занавески ослепительно белыми
Не медведи: в деле пропавшей в лесу семьи появилась жуткая версия, о которой все молчали
Происшествия
Не медведи: в деле пропавшей в лесу семьи появилась жуткая версия, о которой все молчали
Популярное
Полтора метра страха: птица, которая питается змеями, варанами и даже крокодильими детёнышами

Китоглав — необычная птица, обитающая в Восточной Африке, с мистическим клювом и особыми окрасами. Узнайте о его военной стратегии и угрозах.

Полтора метра страха: птица, которая питается змеями, варанами и даже крокодильими детёнышами
Тень океана длиной в миллионы лет: ночной охотник, который не меняется со времён мезозоя
Тень океана длиной в миллионы лет: ночной охотник, который не меняется со времён мезозоя
Шарлотка отдыхает: новый фаворит осени — десерт, где яблоки играют главную роль
Амазонка ожила: из глубин выполз восьмиметровый монстр, о существовании которого не подозревали учёные
Полетят ли на Россию Томагавки: что думают эксперты и где они ошибаются Андрей Николаев Эти 4 комплекса НАТО меняют ход войны: что скрывает за собой помощь Киеву Юрий Бочаров Авто на солнечной энергии: как мечта столкнулась с реальностью Сергей Милешкин
Многолетники редкой красоты: цветут без ухода и украшают сад до самых первых морозов
Не медведи: в деле пропавшей в лесу семьи появилась жуткая версия, о которой все молчали
Розы на вес золота: почему садоводы осенью сжигают собственные деньги и теряют сотни кустов даром
Розы на вес золота: почему садоводы осенью сжигают собственные деньги и теряют сотни кустов даром
Последние материалы
Зачем платить за розы, если они растут бесплатно: осенняя хитрость садоводов
Больше никаких made in Italy по старым ценам: Трамп вводит супертариф на итальянскую продукцию
Такси по-русски: какие машины останутся на линии после 2025 года
Зачем хозяева здороваются с котом за лапу: тайный ритуал, который меняет питомца
Новый препарат против гипертонии даёт надежду пациентам с болезнями почек
Мышцы не прощают лени — но и не забывают труд: как организм тайно сохраняет опыт тренировок
Паралич аэропортов в Европе: как дроны превратились в головную боль для авиакомпаний
Билан пел, а камеры ловили взгляды: Мари Краймбрери впервые рассказала о встрече с Бузовой
Зона, где копится хлам, может стать арт-галереей: 10 идей, которые делают кухню дороже
Забудьте о карандаше: эта сыворотка сделает ваши брови густыми, как в молодости
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.