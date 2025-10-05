Больше никаких made in Italy по старым ценам: Трамп вводит супертариф на итальянскую продукцию

Экономика

Американское министерство торговли выдвинуло обвинения против итальянских компаний, занимающихся производством продукции, в использовании демпинговых цен.

Фото: commons.wikimedia.org by Popo le Chien, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Тальятелле

В ответ на это президент Дональд Трамп установил дополнительную пошлину, достигающую 91,74%, которая накладывается на уже существующую ставку в 15%.

Таким образом, совокупный размер торговой нагрузки достигнет практически 107%. Ожидается, что этот "супертариф" начнёт действовать с начала 2026 года, что может нанести значительный ущерб итальянскому пищевому сектору — производству макаронных изделий.

Итальянское посольство в Вашингтоне, а также соответствующие министерства в Риме, занимающиеся иностранными делами и сельским хозяйством, предприняли активные действия. Их цель — убедить Министерство торговли США пересмотреть введённые меры до момента их вступления в силу, на что отведено около четырёх месяцев, передает РГ со ссылкой на Blick.