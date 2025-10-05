По итогам сентября 2025 года средневзвешенная цена новых легковых автомобилей в России увеличилась на 4% по сравнению с августом и составила 3,34 миллиона рублей.
Об этом сообщил директор агентства "Автостат" Сергей Целиков в своем Telegram-канале.
Согласно расчетным данным "Автостат", по сравнению с сентябрем 2024 года, цена автомобилей также выросла на 6%.
Целиков выделил три основные причины, объясняющие текущую тенденцию:
Цены на эти бренды значительно выше, чем на большинство моделей российского и китайского производства.
Китоглав — необычная птица, обитающая в Восточной Африке, с мистическим клювом и особыми окрасами. Узнайте о его военной стратегии и угрозах.