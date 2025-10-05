Сколько теперь стоит новый автомобиль в России: цены держат в тонусе

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

По итогам сентября 2025 года средневзвешенная цена новых легковых автомобилей в России увеличилась на 4% по сравнению с августом и составила 3,34 миллиона рублей.

Об этом сообщил директор агентства "Автостат" Сергей Целиков в своем Telegram-канале.

Динамика цен

Согласно расчетным данным "Автостат", по сравнению с сентябрем 2024 года, цена автомобилей также выросла на 6%.

Причины роста цен

Целиков выделил три основные причины, объясняющие текущую тенденцию:

  • сокращение скидок: с приходом осени ряд производителей пересмотрели свои прайс-листы в сторону увеличения цен, уменьшив скидки;
  • снижение доли старых автомобилей: существенно уменьшилась доля продаж автомобилей прошлого года, которые стоят ниже, чем модели 2025 года;
  • изменение структуры рынка: увеличилось количество регистраций автомобилей таких брендов, как Toyota, BMW, Mercedes-Benz, Mazda, Skoda и Volkswagen.

Цены на эти бренды значительно выше, чем на большинство моделей российского и китайского производства.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
