Пакистан строит амбиции у Аравийского моря — порт без военных баз, но с претензией на влияние

Экономика

Советники фельдмаршала Асима Мунира, занимающего пост главнокомандующего пакистанской армией, выдвинули перед американскими официальными лицами идею о создании нового порта вблизи границ с Афганистаном и Ираном, на побережье Аравийского моря. 

Предполагается, что американские инвесторы займутся строительством и последующей эксплуатацией терминала в Пасни, прибрежном городе, расположенном в округе Гвадар провинции Белуджистан. Данное место рассматривается как ключевой пункт доступа к значительным минеральным ресурсам Пакистана.

В проекте особо оговаривается отсутствие планов по размещению военных баз США. Акцент делается на возможностях финансирования развития железнодорожной инфраструктуры, которая свяжет Пасни с западными провинциями, богатыми полезными ископаемыми, как отмечается в публикации Zero Hedge, ссылающегося на FT. 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
