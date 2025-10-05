Пакистан строит амбиции у Аравийского моря — порт без военных баз, но с претензией на влияние

0:58 Your browser does not support the audio element. Экономика

Советники фельдмаршала Асима Мунира, занимающего пост главнокомандующего пакистанской армией, выдвинули перед американскими официальными лицами идею о создании нового порта вблизи границ с Афганистаном и Ираном, на побережье Аравийского моря.

Фото: commons.wikimedia.org by tayyab3425, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Пакистан

Предполагается, что американские инвесторы займутся строительством и последующей эксплуатацией терминала в Пасни, прибрежном городе, расположенном в округе Гвадар провинции Белуджистан. Данное место рассматривается как ключевой пункт доступа к значительным минеральным ресурсам Пакистана.

В проекте особо оговаривается отсутствие планов по размещению военных баз США. Акцент делается на возможностях финансирования развития железнодорожной инфраструктуры, которая свяжет Пасни с западными провинциями, богатыми полезными ископаемыми, как отмечается в публикации Zero Hedge, ссылающегося на FT.