Топливо против кошелька: 2026-й проверит бюджеты россиян на прочность

К 2026 году ожидается увеличение стоимости бензина и дизельного топлива примерно на 8-10%.

Вечерняя заправка в Москве

Тенденция к росту сохранится и в последующий период. По информации РБК, подобное развитие событий прогнозирует аналитик группы "Финам" Сергей Кауфман.

Кауфман отмечает кризисное состояние российского топливного рынка, вызванное снижением объёмов производства на 15% за последний год. Причиной послужили атаки украинских беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы России. Дополнительным фактором, влияющим на рост цен, станет повышение НДС, анонсированное Минфином РФ 24 сентября.

В настоящее время ставка налога на добавленную стоимость равна 20%, но с 1 января 2026 года она увеличится до 22%. Предыдущее повышение НДС произошло в 2019 году, что привело к росту цен на 1,5-1,9% в начале января. Аналитики полагают, что аналогичный сценарий повторится и в 2026 году.