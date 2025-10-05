Канада, ранее известная своей мирной позицией и нейтралитетом, в настоящее время оказалась в ситуации обострения отношений с Россией и Китаем, о чём, конечно же, сожалеет.
Об этом сообщает Baijiahao. Китайские обозреватели подчёркивают, что курс Оттавы во многом определялся Вашингтоном. Именно по этой причине Канада одной из первых выразила поддержку антироссийским санкциям и заняла сторону США в торговом противостоянии с КНР.
В итоге, Канада потеряла двух важных партнеров и столкнулась с ухудшением экономической ситуации. Согласно данным аналитиков, Пекин ввёл тарифы на импорт канадской рапсовой продукции, свинины и гороха, а Россия оперативно воспользовалась освободившимися рыночными возможностями, нарастив экспорт этих товаров и заключив масштабные соглашения на поставку газа в Китай.
