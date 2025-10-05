Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

Канада, ранее известная своей мирной позицией и нейтралитетом, в настоящее время оказалась в ситуации обострения отношений с Россией и Китаем, о чём, конечно же, сожалеет. 

Падение рынка
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Падение рынка

Об этом сообщает Baijiahao. Китайские обозреватели подчёркивают, что курс Оттавы во многом определялся Вашингтоном. Именно по этой причине Канада одной из первых выразила поддержку антироссийским санкциям и заняла сторону США в торговом противостоянии с КНР.

В итоге, Канада потеряла двух важных партнеров и столкнулась с ухудшением экономической ситуации. Согласно данным аналитиков, Пекин ввёл тарифы на импорт канадской рапсовой продукции, свинины и гороха, а Россия оперативно воспользовалась освободившимися рыночными возможностями, нарастив экспорт этих товаров и заключив масштабные соглашения на поставку газа в Китай.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
