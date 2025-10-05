Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Яркие ягодицы без приседаний: 9 упражнений для видимого эффекта уже через неделю
Снежная королева на новый лад: Ледяная башня — фильм, где сказка не греет, а обжигает
Головокружение атакует: как погода влияет на самочувствие — раскроем главный секрет
Салат, мёд и косметика из одного куста: зачем опытные дачники подсаживают это растение
16 часов сна: что скрывается за кошачьей ленью и как помочь питомцу
Тихий ценовой шторм накрыл рынок жилья: квартира в Перми дорожает на глазах, пока все молчат
Огненный дракон возвращается: улицы Гонконга превратятся в море искр и дыма
Тамбур без скандала: что нужно, чтобы дверь на лестничной площадке признали законной
Австралия и Европа объединились: сможет ли новая антенна открыть путь к дальним планетам и сделает космос ближе

Рынок в ожидании: добыча нефти вырастет — когда ждать перемен

Экономика

В ходе онлайн-конференции, проведённой сегодня между "восьмёркой" ОПЕК+, были согласованы объёмы добычи нефти на будущий месяц.

Установка
Фото: commons.wikimedia.org by Aliev-Rage11, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Установка

Достигнута договорённость об увеличении добычи, в частности:

  • Саудовская Аравия сможет добывать до 10,061 млн баррелей в сутки;
  • Россия имеет возможность увеличить производство нефти до 9,532 млн баррелей в сутки;
  • Ирак — до 4,255 млн;
  • ОАЭ — до 3,399 млн;
  • Кувейт — до 2,569 млн;
  • Казахстан — до 1,563 млн;
  • Алжир — до 967 тысяч;
  • Оман — до 808 тысяч.

Важно отметить, что план не учитывает обязательства по компенсации за предыдущее превышение квот.

Таким образом, в ноябре планируется наращивание добычи по сравнению с октябрем для России и Саудовской Аравии на 41 тысячу баррелей в сутки, для Ирака на 18 тысяч, для ОАЭ на 12 тысяч, для Кувейта на десять тысяч, для Казахстана на семь тысяч, а для Алжира и Омана на четыре тысячи баррелей в сутки соответственно, пишет ТАСС.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Полтора метра страха: птица, которая питается змеями, варанами и даже крокодильими детёнышами
Домашние животные
Полтора метра страха: птица, которая питается змеями, варанами и даже крокодильими детёнышами
Вечная мерзлота не молчит: учёные нашли то, чего боялись больше всего
Наука и техника
Вечная мерзлота не молчит: учёные нашли то, чего боялись больше всего
Амазонка ожила: из глубин выполз восьмиметровый монстр, о существовании которого не подозревали учёные
Домашние животные
Амазонка ожила: из глубин выполз восьмиметровый монстр, о существовании которого не подозревали учёные
Популярное
Полтора метра страха: птица, которая питается змеями, варанами и даже крокодильими детёнышами

Китоглав — необычная птица, обитающая в Восточной Африке, с мистическим клювом и особыми окрасами. Узнайте о его военной стратегии и угрозах.

Полтора метра страха: птица, которая питается змеями, варанами и даже крокодильими детёнышами
Тень океана длиной в миллионы лет: ночной охотник, который не меняется со времён мезозоя
Тень океана длиной в миллионы лет: ночной охотник, который не меняется со времён мезозоя
Шарлотка отдыхает: новый фаворит осени — десерт, где яблоки играют главную роль
Не медведи: в деле пропавшей в лесу семьи появилась жуткая версия, о которой все молчали
Полетят ли на Россию Томагавки: что думают эксперты и где они ошибаются Андрей Николаев Эти 4 комплекса НАТО меняют ход войны: что скрывает за собой помощь Киеву Юрий Бочаров Авто на солнечной энергии: как мечта столкнулась с реальностью Сергей Милешкин
Амазонка ожила: из глубин выполз восьмиметровый монстр, о существовании которого не подозревали учёные
Многолетники редкой красоты: цветут без ухода и украшают сад до самых первых морозов
Розы на вес золота: почему садоводы осенью сжигают собственные деньги и теряют сотни кустов даром
Розы на вес золота: почему садоводы осенью сжигают собственные деньги и теряют сотни кустов даром
Последние материалы
Салат, мёд и косметика из одного куста: зачем опытные дачники подсаживают это растение
16 часов сна: что скрывается за кошачьей ленью и как помочь питомцу
Тихий ценовой шторм накрыл рынок жилья: квартира в Перми дорожает на глазах, пока все молчат
Огненный дракон возвращается: улицы Гонконга превратятся в море искр и дыма
Тамбур без скандала: что нужно, чтобы дверь на лестничной площадке признали законной
Австралия и Европа объединились: сможет ли новая антенна открыть путь к дальним планетам и сделает космос ближе
Одна незаметная ошибка превращает пельмени в безвкусное тесто — вот как этого избежать
Поливайте не по календарю, а по палочке: простой приём, спасающий алоэ от гнили
Помощники, которые сами нуждаются в помощи: владельцам собак-проводников начнут компенсировать расходы
Ремонт авто бьёт по карману: как цены выросли до небес
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.