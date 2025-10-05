Рынок в ожидании: добыча нефти вырастет — когда ждать перемен

В ходе онлайн-конференции, проведённой сегодня между "восьмёркой" ОПЕК+, были согласованы объёмы добычи нефти на будущий месяц.

Фото: commons.wikimedia.org by Aliev-Rage11, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Установка

Достигнута договорённость об увеличении добычи, в частности:

Саудовская Аравия сможет добывать до 10,061 млн баррелей в сутки;

Россия имеет возможность увеличить производство нефти до 9,532 млн баррелей в сутки;

Ирак — до 4,255 млн;

ОАЭ — до 3,399 млн;

Кувейт — до 2,569 млн;

Казахстан — до 1,563 млн;

Алжир — до 967 тысяч;

Оман — до 808 тысяч.

Важно отметить, что план не учитывает обязательства по компенсации за предыдущее превышение квот.

Таким образом, в ноябре планируется наращивание добычи по сравнению с октябрем для России и Саудовской Аравии на 41 тысячу баррелей в сутки, для Ирака на 18 тысяч, для ОАЭ на 12 тысяч, для Кувейта на десять тысяч, для Казахстана на семь тысяч, а для Алжира и Омана на четыре тысячи баррелей в сутки соответственно, пишет ТАСС.