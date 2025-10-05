Стоит ли бежать за сахаром? Заговор против покупателей или маркетинговый ход

Кандидат экономических наук, член комитета по образованию и социальной политике при Торгово-промышленной палате России Инна Литвиненко высказала мнение о том, что сообщения о вероятном дефиците сахара в России могут быть результатом сговора между производителями и торговыми сетями.

Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сахар

Цель, по словам эксперта, — искусственное повышение цен в преддверии новогодних праздников.

Литвиненко отметила, что перед Новым годом традиционно возрастает спрос на продукты, содержащие сахар, например, кондитерские изделия и игристые вина. Распространение информации о нехватке сахара, по её мнению, спровоцирует ажиотажный спрос, что, в свою очередь, приведёт к взлёту цен. По оценке эксперта, такая ситуация позволит производителям и ритейлерам увеличить прибыль на 25-30%, передаёт издание "Постньюс".

Экономисту кажется, что участникам рынка выгоднее реализовать товар в краткосрочной перспективе, избежав затрат на хранение и логистику. Литвиненко полагает, что главной целью распространения подобных новостей является стимулирование оптовых закупок крупных партий сахара.