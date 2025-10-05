На 11% дороже: цены на обогреватели растут, покупки откладываются

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:31
Экономика

Средняя стоимость обогревателей в Тюменской области осенью 2025 года достигла 4290 рублей, что на 11% больше, чем 3800 рублей годом ранее.

Обогреватель в доме
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Обогреватель в доме

Динамика продаж

Общие продажи обогревателей в регионе незначительно сократились по сравнению с прошлым годом.

Как пояснил Роман Мотин, руководитель департамента "Бытовая техника" компании "Ситилинк", изменения в спросе зависят от погодных условий и общей ситуации на рынке. В этом сезоне наблюдается снижение продаж из-за более мягкой осени.

Факторы, влияющие на спрос

По оценке доцента Финансового университета при правительстве РФ Дмитрия Морковкина, на спрос на обогреватели влияют несколько факторов, самым важным из которых является температура. Ранняя холодная осень может вызвать ажиотажный спрос, тогда как теплая погода откладывает покупки на конец сезона. Возможен также локальный рост цен на 15-25% в случае похолоданий и перебоев с отоплением.

Тенденции на рынке обогревателей

Морковкин отметил рост интереса к энергоэффективным моделям и "умным" устройствам с дистанционным управлением. Покупатели все чаще выбирают доступные модели среднего ценового сегмента. Об этом пишет РБК Тюмень, ссылаясь на информацию, предоставленную пресс-службой "Ситилинк".

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
