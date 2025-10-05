Пенсионеры ликуют: они могут получить до 440 тысяч рублей единовременно — узнайте, кто в списке счастливчиков

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика » Финансы

Отдельные категории россиян, выходящих на пенсию, имеют право на единовременную выплату, размер которой может достигать почти 440 тысяч рублей. Об этом сообщила член комитета Госдумы по труду и социальной политике Светлана Бессараб. Речь идет о гражданах, которые формировали накопительную часть пенсии, но ее размер оказался незначительным.

Пересчёт пенсии
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Пересчёт пенсии

Кто имеет право на получение выплаты?

Право на единовременную выплату имеют женщины, достигшие 55 лет, и мужчины в возрасте 60 лет, при одном ключевом условии. Накопленная ими сумма накопительной пенсии должна быть ниже установленного законом порога.

"Единовременную выплату могут получить женщины, достигшие 55 лет и мужчины — 60 лет, формировавшие накопительную пенсию, сумма которой при этом ниже 10% от прожиточного минимума пенсионера в расчете на ожидаемый период выплаты", — уточнила Светлана Бессараб в разговоре с РИА Новости.

Как рассчитывается сумма в 439 776 рублей?

Член думского комитета привела точный расчет, основанный на параметрах, утвержденных на следующий год. В 2025 году прожиточный минимум пенсионера будет составлять 16 288 рублей в месяц. Ожидаемый период выплаты пенсии для вновь вышедших на пенсию установлен в 270 месяцев.

Расчет выглядит следующим образом:

  1. Определяется 10% от прожиточного минимума: 16 288 руб. / 10 = 1 628,8 руб. в месяц.

  2. Эта сумма умножается на весь ожидаемый период выплат: 1 628,8 руб. * 270 месяцев = 439 776 рублей.

Таким образом, если сумма накопительной пенсии гражданина меньше рассчитанного показателя в 439 776 рублей, он имеет право получить эти средства единовременно. Если же размер накоплений превышает эту сумму, пенсионер будет получать ее в виде ежемесячной доплаты к основной пенсии.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
