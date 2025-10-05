В темноте дешевле не станет: ФАС разработала проект роста цен на электричество до конца 2027 года

Жителям Волгоградской области уже стоит готовиться к новым счетам за свет — ФАС опубликовала проект тарифов на 2026 год. Документ пока проходит антикоррупционную экспертизу, но уже ясно: платить придётся больше, хотя рост будет умеренным и впишется в прогноз по инфляции.

Новые цифры: чего ждать волгоградцам

Согласно проекту, Федеральная антимонопольная служба установила предельные минимальные и максимальные тарифы, в пределах которых региональные власти смогут определять цену электричества для населения.

Для Волгограда минимальный тариф на вторую половину 2026 года определён на уровне 7,33 рубля за киловатт-час, а максимальный — 7,34 рубля. Разница символическая, но именно в этих рамках будет утверждаться окончательная стоимость.

В первом периоде — с января по сентябрь 2026 года — тарифы сохранятся на уровне конца 2025 года. То есть до октября нынешние 6,62 рубля за киловатт для домов с газовыми плитами останутся неизменными.

"Разброс между минимальным и максимальным тарифами почти во всех регионах не превышает 0,01 рубля", — отмечается в документе ФАС.

Карта тарифов: кто платит больше, а кто — меньше

По проекту документа, регионы остаются в неравных условиях. Минимальный тариф зафиксирован в Иркутской области - 1,96 рубля за киловатт-час, а максимальный — на Чукотке - 12,6 рубля.

Такая разница объясняется тем, что стоимость электроэнергии сильно зависит от способов её генерации, протяжённости сетей и климатических условий.

Регион Минимальный тариф (₽/кВт·ч) Максимальный тариф (₽/кВт·ч) Иркутская область 1,96 2,00 Волгоградская область 7,33 7,34 Московская область 6,98 7,02 Чукотский АО 12,5 12,6

Для сравнения: в 2025 году максимальный тариф для Волгоградской области составлял 7,32 рубля, а минимальный — 7,31. Таким образом, рост составит чуть более 0,3%, что укладывается в рамки федерального прогноза.

Почему тарифы повышаются

Повышение связано с общим ростом издержек энергетического сектора. Прогноз социально-экономического развития страны предполагает увеличение цен на электроэнергию на 11,3% в 2026 году. Эти показатели учитываются при расчёте предельных уровней.

Рост тарифов ФАС делит на два этапа:

С 1 января по 30 сентября 2026 года: первый период, когда сохраняются прежние значения.

первый период, когда сохраняются прежние значения. С 1 октября 2026 по 31 декабря 2027 года: второй период с новыми ставками.

Таким образом, увеличение платежей произойдёт плавно, без скачков, чтобы не перегрузить семейные бюджеты.

Как сократить расходы на электричество

Замените лампы накаливания на светодиодные: они потребляют в 8-10 раз меньше энергии.

они потребляют в 8-10 раз меньше энергии. Используйте розетки с таймерами: это помогает автоматически отключать приборы ночью.

это помогает автоматически отключать приборы ночью. Выключайте технику из сети: даже в режиме ожидания телевизор или зарядное устройство тратит до 5 ватт в час.

даже в режиме ожидания телевизор или зарядное устройство тратит до 5 ватт в час. Ставьте термостаты на водонагреватели: современные модели, например Thermex или Ariston, снижают потребление до 20%.

современные модели, например Thermex или Ariston, снижают потребление до 20%. Следите за счётчиками: если прибор старый, замените его на современный двухтарифный — он выгоден при использовании техники ночью.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: использовать обогреватели круглосуточно зимой.

Последствие: перерасход до 30% по счёту.

Альтернатива: включать прибор на таймере или выбирать модели с экономичным режимом (Ballu, Electrolux).

использовать обогреватели круглосуточно зимой. перерасход до 30% по счёту. включать прибор на таймере или выбирать модели с экономичным режимом (Ballu, Electrolux). Ошибка: стирать только днём.

Последствие: более высокий тариф.

Альтернатива: ставьте стирку на ночь при двухзонном счётчике.

стирать только днём. более высокий тариф. ставьте стирку на ночь при двухзонном счётчике. Ошибка: использовать старый холодильник.

Последствие: потребление в 1,5-2 раза выше нормы.

Альтернатива: заменить на класс энергопотребления A++.

А что если тарифы снова пересмотрят

Проект ФАС ещё может измениться после экспертизы и обсуждений. Однако структура тарифов в последние годы стабильна, и вероятность кардинальных корректировок минимальна. Как правило, регионы утверждают цены в пределах, предложенных ФАС.

Если прогноз по инфляции в 2026 году окажется ниже текущего, возможно, правительство скорректирует верхний предел, но существенного снижения ждать не стоит — энергетический сектор требует инвестиций, а расходы на инфраструктуру растут ежегодно.

Плюсы и минусы новой системы

Плюсы Минусы Плавное повышение без скачков Тарифы растут ежегодно Прозрачность расчётов Минимальные различия между регионами Возможность регионов влиять на цены Нагрузка на семьи с электроплитами Сохранение стабильности на полгода Отсутствие понижающих коэффициентов Предсказуемость для бизнеса Рост расходов ЖКХ в целом

FAQ

Сколько будем платить за свет в Волгограде в 2026 году

С 1 января по 30 сентября — 6,62 рубля за кВт·ч (без изменений). С 1 октября — от 7,33 до 7,34 рубля.

Когда начнут действовать новые тарифы

С 1 октября 2026 года до конца 2027-го.

Почему нельзя установить единую цену по стране

Из-за разницы в климате, расстояниях и способах генерации. В северных и дальневосточных регионах затраты выше.

Можно ли уменьшить плату без установки счётчика

Нет, но можно выбрать тариф с ограничением потребления, если жильё соответствует нормативу.

Мифы и правда

Миф: тарифы устанавливают сами энергокомпании.

Правда: стоимость утверждает региональная энергетическая комиссия по предельным уровням ФАС.

тарифы устанавливают сами энергокомпании. стоимость утверждает региональная энергетическая комиссия по предельным уровням ФАС. Миф: новые тарифы вводят только для Волгоградской области.

Правда: документ охватывает все субъекты РФ, включая республики и автономные округа.

новые тарифы вводят только для Волгоградской области. документ охватывает все субъекты РФ, включая республики и автономные округа. Миф: тарифы повысят сразу на 11%.

Правда: общий рост цен — прогнозный, фактическое увеличение составит менее 1 рубля.

Исторический контекст

Первые единые тарифы на электроэнергию в России появились в 1992 году, когда прошла реформа "РАО ЕЭС".

В 2000-х годах ФАС получила полномочия устанавливать предельные уровни — с тех пор регионы определяют цену в заданных пределах.

После 2020 года рост тарифов стал ежегодным, но индексируется не выше прогнозной инфляции, чтобы удерживать баланс между потребителем и энергетиками.

2 интересных факта

Волгоградская область входит в десятку регионов с самыми стабильными тарифами за последние 5 лет.

В России средний тариф для населения в 2024 году составлял 6,9 рубля за кВт·ч — данные Минэнерго.

Таким образом, волгоградцам стоит заранее планировать расходы на коммунальные услуги — повышение тарифов на свет неизбежно, но благодаря поэтапному введению и прозрачным правилам оно не станет ударом по семейному бюджету, как сообщает novostivolgograda.ru.