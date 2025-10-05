В темноте дешевле не станет: ФАС разработала проект роста цен на электричество до конца 2027 года

Жителям Волгоградской области уже стоит готовиться к новым счетам за свет — ФАС опубликовала проект тарифов на 2026 год. Документ пока проходит антикоррупционную экспертизу, но уже ясно: платить придётся больше, хотя рост будет умеренным и впишется в прогноз по инфляции.
Согласно проекту, Федеральная антимонопольная служба установила предельные минимальные и максимальные тарифы, в пределах которых региональные власти смогут определять цену электричества для населения.
Для Волгограда минимальный тариф на вторую половину 2026 года определён на уровне 7,33 рубля за киловатт-час, а максимальный — 7,34 рубля. Разница символическая, но именно в этих рамках будет утверждаться окончательная стоимость.
В первом периоде — с января по сентябрь 2026 года — тарифы сохранятся на уровне конца 2025 года. То есть до октября нынешние 6,62 рубля за киловатт для домов с газовыми плитами останутся неизменными.
"Разброс между минимальным и максимальным тарифами почти во всех регионах не превышает 0,01 рубля", — отмечается в документе ФАС.
По проекту документа, регионы остаются в неравных условиях. Минимальный тариф зафиксирован в Иркутской области - 1,96 рубля за киловатт-час, а максимальный — на Чукотке - 12,6 рубля.
Такая разница объясняется тем, что стоимость электроэнергии сильно зависит от способов её генерации, протяжённости сетей и климатических условий.
|Регион
|Минимальный тариф (₽/кВт·ч)
|Максимальный тариф (₽/кВт·ч)
|Иркутская область
|1,96
|2,00
|Волгоградская область
|7,33
|7,34
|Московская область
|6,98
|7,02
|Чукотский АО
|12,5
|12,6
Для сравнения: в 2025 году максимальный тариф для Волгоградской области составлял 7,32 рубля, а минимальный — 7,31. Таким образом, рост составит чуть более 0,3%, что укладывается в рамки федерального прогноза.
Повышение связано с общим ростом издержек энергетического сектора. Прогноз социально-экономического развития страны предполагает увеличение цен на электроэнергию на 11,3% в 2026 году. Эти показатели учитываются при расчёте предельных уровней.
Таким образом, увеличение платежей произойдёт плавно, без скачков, чтобы не перегрузить семейные бюджеты.
Проект ФАС ещё может измениться после экспертизы и обсуждений. Однако структура тарифов в последние годы стабильна, и вероятность кардинальных корректировок минимальна. Как правило, регионы утверждают цены в пределах, предложенных ФАС.
Если прогноз по инфляции в 2026 году окажется ниже текущего, возможно, правительство скорректирует верхний предел, но существенного снижения ждать не стоит — энергетический сектор требует инвестиций, а расходы на инфраструктуру растут ежегодно.
|Плюсы
|Минусы
|Плавное повышение без скачков
|Тарифы растут ежегодно
|Прозрачность расчётов
|Минимальные различия между регионами
|Возможность регионов влиять на цены
|Нагрузка на семьи с электроплитами
|Сохранение стабильности на полгода
|Отсутствие понижающих коэффициентов
|Предсказуемость для бизнеса
|Рост расходов ЖКХ в целом
С 1 января по 30 сентября — 6,62 рубля за кВт·ч (без изменений). С 1 октября — от 7,33 до 7,34 рубля.
С 1 октября 2026 года до конца 2027-го.
Из-за разницы в климате, расстояниях и способах генерации. В северных и дальневосточных регионах затраты выше.
Нет, но можно выбрать тариф с ограничением потребления, если жильё соответствует нормативу.
Таким образом, волгоградцам стоит заранее планировать расходы на коммунальные услуги — повышение тарифов на свет неизбежно, но благодаря поэтапному введению и прозрачным правилам оно не станет ударом по семейному бюджету, как сообщает novostivolgograda.ru.
Китоглав — необычная птица, обитающая в Восточной Африке, с мистическим клювом и особыми окрасами. Узнайте о его военной стратегии и угрозах.