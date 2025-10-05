Аргентинский рынок не верит в чудеса: все готовятся к скачку, даже когда доллар стоит

5:20 Your browser does not support the audio element. Экономика

На валютном рынке Аргентины вновь вспыхнуло напряжение. После нескольких дней уверенного роста доллар внезапно остановил своё восхождение. Всё благодаря вмешательству правительства, которое, хоть и не столь активно, как накануне, всё же сумело замедлить темпы ослабления песо. Главной целью стало удержание курса в пределах установленного диапазона хотя бы до выборов, которые состоятся через три недели.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Падение рынка

Как действуют власти

По данным трейдеров, Министерство финансов выстроило своеобразный "щит" на отметке 1425 песо за доллар. Именно на этом уровне регулятор выставляет оферты на продажу валюты, не позволяя котировкам пробить "верхнюю границу". Такой шаг направлен на сдерживание панических покупок со стороны частных игроков, ожидающих девальвации.

Новость о срочной поездке экономического блока правительства в Вашингтон немного охладила пыл покупателей. Там представители Минфина планируют встретиться с министром финансов США Скоттом Бессентом, чтобы обсудить возможную финансовую помощь. На этом фоне официальный курс вырос всего на полтора песо и закрепился на отметке 1424,5 в оптовом сегменте — чуть ниже защитной линии.

"Не остаётся сомнений, что рынок снова попытается протестировать верхнюю границу", — отметил аналитик IEB Николас Каппелла.

Цифры и тенденции

В течение дня на рынок вышли, по оценкам экспертов, официальные продавцы примерно на 300 миллионов долларов. При этом часть объёма действительно была выкуплена частными участниками — это подтверждают данные из банковских трейдинговых отделов.

В рознице доллар, наоборот, немного подешевел — до 1454 песо за единицу, а в государственном Banco Nación остался без изменений — 1450 песо. Так называемый "доллар туриста", включающий налог на операции за рубежом, достиг 1885 песо.

Тем временем финансовые инструменты — CCL и MEP — также скорректировались вниз: первый опустился на 1,6%, второй — на 1,5%. Даже неформальный "blue" потерял десять песо и закрылся на отметке 1450. Несмотря на это, общая напряжённость на валютном рынке сохраняется: компании и инвесторы продолжают искать способы защитить свои активы от возможного скачка курса.

Покупки на будущее: спрос на хеджирование

Повышенный интерес к "твёрдой валюте" проявляется не только в прямых покупках долларов. Активно растёт рынок фьючерсов и облигаций, привязанных к валютному курсу. Особенно востребованы контракты типа dólar linked, которые позволяют застраховать вложения от девальвации.

Согласно оценкам консалтинговой компании Equilibra, крупные сельхозэкспортёры продали государству около 5,7 млрд долларов, из которых Министерство финансов выкупило лишь 38% (примерно 2,17 млрд). Этот результат оказался ниже ожиданий и усилил беспокойство аналитиков.

"В текущей ситуации у Центрального банка остаётся всё меньше инструментов для сдерживания курса", — пояснил аналитик Adcap Мартин де ла Фуэнте.

Почему растут ожидания девальвации

Несмотря на активные продажи валюты со стороны правительства, участники рынка всё меньше верят в устойчивость текущего режима. Главная причина — истощение резервов Центрального банка и отсутствие чётких сигналов о размере и условиях помощи от США.

Многие компании стараются заранее зафиксировать курс по фьючерсам. Так, по контрактам на конец октября уже "вшит" прогноз в 1459,5 песо за доллар — выше официального потолка, установленного на 1578 песо.

Одновременно растёт интерес к облигациям dólar linked. Однако аналитики предупреждают, что запас таких бумаг у регулятора невелик, и в ближайшее время возможно объявление обмена (канже) на новые инструменты с фиксированной доходностью.

FAQ

Почему доллар не растёт, несмотря на высокий спрос?

Из-за активной продажи валюты Минфином и контролем в диапазоне 1420-1450 песо.

Что означает "доллар tarjeta"?

Это курс, по которому рассчитываются покупки за границей с банковских карт, включая налог 30% и удержание подоходного налога.