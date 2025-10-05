Майнеры высасывают энергию, как вампиры — и Россети наконец решили поставить крест на этом пире

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
4:57
Экономика

Развитие индустрии добычи криптовалют в России сопровождается не только ростом интереса к цифровым технологиям, но и серьёзными вызовами для энергетической системы. С каждым годом увеличивается число нелегальных майнинг-ферм, подключающихся к электросетям в обход законодательства. Это приводит к перегрузкам, потерям электроэнергии и угрозе стабильности энергоснабжения.

Майнинг фермы
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Майнинг фермы

"Россети предложили усилить ответственность за незаконное подключение майнинг-ферм", — заявил заместитель генерального директора по правовому обеспечению Даниил Краинский.

Инициатива была представлена на круглом столе в Санкт-Петербургском университете МВД России и вызвала широкий отклик среди экспертов в области энергетики и цифровых технологий.

Почему проблема майнинга становится острой

Криптовалютный майнинг требует колоссальных объёмов электроэнергии. Оборудование работает круглосуточно, создавая постоянную нагрузку на сети. Если фермы функционируют легально, они оплачивают потреблённые ресурсы и учитываются в планировании энергосистем. Но при нелегальной добыче ток расходуется бесконтрольно, что приводит к перебоям, скачкам напряжения и даже к авариям.

По данным энергетиков, в некоторых регионах России уже фиксируются локальные дефициты мощности, из-за чего страдают не только обычные потребители, но и малый бизнес. Наиболее сложная ситуация складывается в республиках Северного Кавказа, где уровень нелегального потребления особенно высок.

Масштабы проблемы

С начала 2025 года специалисты "Россетей" зафиксировали десятки случаев незаконного подключения майнинг-оборудования. Только за девять месяцев текущего года ущерб в Северо-Кавказском федеральном округе превысил 622 миллиона рублей.

В числе основных трудностей — сложность выявления владельцев ферм. Майнеры часто скрывают оборудование в частных домах или на заброшенных промышленных объектах, а юридически доказать факт хищения электроэнергии бывает непросто. Кроме того, в законодательстве пока нет чёткой квалификации подобных нарушений, что затрудняет привлечение виновных к ответственности.

Как действует энергосистема при перегрузке

Каждая электросеть рассчитана на определённый уровень нагрузки. Когда к ней подключается несанкционированное оборудование мощностью в десятки киловатт, система вынуждена работать на пределе. Это приводит к:

• увеличению износа трансформаторов;
• перегреву линий электропередачи;
• частым отключениям у добросовестных потребителей;
• риску возгораний в местах несанкционированных подключений.

Энергетики отмечают, что особенно остро проблема проявляется зимой, когда нагрузка на сети и без того велика из-за отопительных приборов.

Советы шаг за шагом: как легализовать майнинг

  1. Зарегистрировать деятельность в налоговой службе как предпринимательскую.

  2. Получить разрешение на подключение от энергоснабжающей компании.

  3. Установить счётчики и автоматические системы контроля потребления.

  4. Использовать оборудование с энергоэффективными блоками питания.

  5. Следить за уровнем нагрузки и не превышать лимиты мощности.

Такая схема позволит избежать штрафов и обеспечит стабильную работу фермы без ущерба для других потребителей.

А что если майнинг запретят полностью, возможное развитие:

Эксперты отмечают, что полный запрет на майнинг не решит проблему, а только загонит рынок в тень. Вместо этого государству выгоднее создать прозрачные правила и легализовать процесс добычи цифровых валют. Это позволит контролировать нагрузку, собирать налоги и защитить инфраструктуру.

Плюсы и минусы легализации майнинга

Плюсы Минусы
Рост налоговых поступлений Повышение энергопотребления
Контроль со стороны государства Необходимость модернизации сетей
Защита инвесторов Рост тарифов в отдельных регионах
Уменьшение аварийности Риски кибербезопасности
Привлечение новых технологий Возможные злоупотребления со стороны бизнеса

Исторический контекст

Первые случаи незаконного майнинга в России начали фиксироваться ещё в 2017 году. Тогда фермы размещали в подвалах офисных зданий и на промпредприятиях. С ростом курса биткоина в 2021 году количество выявленных нарушений увеличилось в разы. Сегодня это уже системная проблема, с которой энергетики сталкиваются по всей стране — от Калининграда до Владивостока.

Интересный факт

Один крупный майнинг-центр потребляет столько же энергии, сколько небольшой посёлок.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
