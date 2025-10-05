Майнеры высасывают энергию, как вампиры — и Россети наконец решили поставить крест на этом пире

Развитие индустрии добычи криптовалют в России сопровождается не только ростом интереса к цифровым технологиям, но и серьёзными вызовами для энергетической системы. С каждым годом увеличивается число нелегальных майнинг-ферм, подключающихся к электросетям в обход законодательства. Это приводит к перегрузкам, потерям электроэнергии и угрозе стабильности энергоснабжения.
"Россети предложили усилить ответственность за незаконное подключение майнинг-ферм", — заявил заместитель генерального директора по правовому обеспечению Даниил Краинский.
Инициатива была представлена на круглом столе в Санкт-Петербургском университете МВД России и вызвала широкий отклик среди экспертов в области энергетики и цифровых технологий.
Криптовалютный майнинг требует колоссальных объёмов электроэнергии. Оборудование работает круглосуточно, создавая постоянную нагрузку на сети. Если фермы функционируют легально, они оплачивают потреблённые ресурсы и учитываются в планировании энергосистем. Но при нелегальной добыче ток расходуется бесконтрольно, что приводит к перебоям, скачкам напряжения и даже к авариям.
По данным энергетиков, в некоторых регионах России уже фиксируются локальные дефициты мощности, из-за чего страдают не только обычные потребители, но и малый бизнес. Наиболее сложная ситуация складывается в республиках Северного Кавказа, где уровень нелегального потребления особенно высок.
С начала 2025 года специалисты "Россетей" зафиксировали десятки случаев незаконного подключения майнинг-оборудования. Только за девять месяцев текущего года ущерб в Северо-Кавказском федеральном округе превысил 622 миллиона рублей.
В числе основных трудностей — сложность выявления владельцев ферм. Майнеры часто скрывают оборудование в частных домах или на заброшенных промышленных объектах, а юридически доказать факт хищения электроэнергии бывает непросто. Кроме того, в законодательстве пока нет чёткой квалификации подобных нарушений, что затрудняет привлечение виновных к ответственности.
Каждая электросеть рассчитана на определённый уровень нагрузки. Когда к ней подключается несанкционированное оборудование мощностью в десятки киловатт, система вынуждена работать на пределе. Это приводит к:
• увеличению износа трансформаторов;
• перегреву линий электропередачи;
• частым отключениям у добросовестных потребителей;
• риску возгораний в местах несанкционированных подключений.
Энергетики отмечают, что особенно остро проблема проявляется зимой, когда нагрузка на сети и без того велика из-за отопительных приборов.
Зарегистрировать деятельность в налоговой службе как предпринимательскую.
Получить разрешение на подключение от энергоснабжающей компании.
Установить счётчики и автоматические системы контроля потребления.
Использовать оборудование с энергоэффективными блоками питания.
Следить за уровнем нагрузки и не превышать лимиты мощности.
Такая схема позволит избежать штрафов и обеспечит стабильную работу фермы без ущерба для других потребителей.
Эксперты отмечают, что полный запрет на майнинг не решит проблему, а только загонит рынок в тень. Вместо этого государству выгоднее создать прозрачные правила и легализовать процесс добычи цифровых валют. Это позволит контролировать нагрузку, собирать налоги и защитить инфраструктуру.
|Плюсы
|Минусы
|Рост налоговых поступлений
|Повышение энергопотребления
|Контроль со стороны государства
|Необходимость модернизации сетей
|Защита инвесторов
|Рост тарифов в отдельных регионах
|Уменьшение аварийности
|Риски кибербезопасности
|Привлечение новых технологий
|Возможные злоупотребления со стороны бизнеса
Первые случаи незаконного майнинга в России начали фиксироваться ещё в 2017 году. Тогда фермы размещали в подвалах офисных зданий и на промпредприятиях. С ростом курса биткоина в 2021 году количество выявленных нарушений увеличилось в разы. Сегодня это уже системная проблема, с которой энергетики сталкиваются по всей стране — от Калининграда до Владивостока.
Один крупный майнинг-центр потребляет столько же энергии, сколько небольшой посёлок.
