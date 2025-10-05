Карман опустеет: на сколько подорожало мясо в Тюменской области

1:18 Your browser does not support the audio element. Экономика

В сентябре 2025 года в Тюменской области наблюдался значительный рост цен на мясо по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Фото: freepik.com by mdjaff, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сырое мясо на столе

Согласно данным сервиса мониторинга цен "Ценозавр", стоимость мяса увеличилась до 20,7%.

Сравнение цен на различные виды мяса

Говядина

Рост: +20,7%

Стоимость: 1 000 руб./кг

Индейка

Рост: +14,7%

Стоимость: 532,5 руб./кг

Курятина

Рост: +8,8%

Стоимость: 357,9 руб./кг

Свинина

Рост: +6,7%

Стоимость: 493,9 руб./кг

Причины роста цен

По словам доцента Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрия Морковкина, основные факторы, способствующие подорожанию мяса, включают:

увеличение цен на корма,

повышение тарифов на коммунальные услуги,

дорогие ветеринарные препараты и оборудование, значительная часть которого импортируется.

Также Россия полностью обеспечивает население куриным мясом и не зависит от импорта.