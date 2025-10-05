Карман опустеет: на сколько подорожало мясо в Тюменской области

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

В сентябре 2025 года в Тюменской области наблюдался значительный рост цен на мясо по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Сырое мясо на столе
Фото: freepik.com by mdjaff, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сырое мясо на столе

Согласно данным сервиса мониторинга цен "Ценозавр", стоимость мяса увеличилась до 20,7%.

Сравнение цен на различные виды мяса

 Говядина

  • Рост: +20,7%
  • Стоимость: 1 000 руб./кг

 Индейка

  •  Рост: +14,7%
  • Стоимость: 532,5 руб./кг

 Курятина

  •  Рост: +8,8%
  •  Стоимость: 357,9 руб./кг

 Свинина

  •  Рост: +6,7%
  •  Стоимость: 493,9 руб./кг

 Причины роста цен

По словам доцента Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрия Морковкина, основные факторы, способствующие подорожанию мяса, включают:

  •  увеличение цен на корма,
  • повышение тарифов на коммунальные услуги,
  • дорогие ветеринарные препараты и оборудование, значительная часть которого импортируется.

Также Россия полностью обеспечивает население куриным мясом и не зависит от импорта.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
