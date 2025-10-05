Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сплав без страха: как остаться сухим и тёплым даже в ледяной реке и не допустить роковой ошибки новичков
Тот самый вкус с дымком у ухи появляется не из-за костра: вот в чём настоящий секрет
Влага, ветер и здоровье: почему прогулка под дождём полезнее часа в спортзале
Огород без боли в спине: способ, который избавит вас от самого нудного этапа посадки
Этих ошибок больше не будет: Седокова назвала формат отношений, который навсегда вычеркнула
Ваш старый USB-накопитель — секретный агент: 9 скрытых возможностей
Рамы вспоминают, что они белые: один трюк возвращает свежесть окнам без химии
Прокачай тело без спортзала: простой комплекс из пяти упражнений для ежедневного тонуса
Новая волна подорожания: какие премиальные авто не попадут под рост утильсбора

Куриные яйца больше не роскошь: вот почему произошло падение цен

1:25
Экономика

Представитель Минсельхоза России сообщил о стабилизации цен на куриные яйца.

Яйца в дверце холодильника
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Яйца в дверце холодильника

Увеличение объёмов производства

По его словам, снижение стоимости продукции первой категории за прошедший год составило 19,4% благодаря увеличению объемов производства.

Согласно статистическим данным Росстата, за период с января по август сельскохозяйственные организации выпустили 26,6 миллиарда куриных яиц, что превышает аналогичный показатель 2024 года на 6,4%.

Функционирование ключевых предприятий

В пресс-службе Минсельхоза заверили, что все ключевые птицеводческие предприятия функционируют в штатном режиме, и сокращения объемов производства не ожидается. Кроме того, производители активно развивают мощности по переработке яиц и наращивают экспортные поставки, пишут Известия.

Данные на 1 октября показывают, что средняя цена десятка яиц первой категории от производителей составляла 59,7 рубля, а второй категории — 44,4 рубля. Годовое снижение цен на эти категории составило 19,4% и 26,9% соответственно.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Амазонка ожила: из глубин выполз восьмиметровый монстр, о существовании которого не подозревали учёные
Домашние животные
Амазонка ожила: из глубин выполз восьмиметровый монстр, о существовании которого не подозревали учёные
Все думают, что воля покойного — закон, но есть обязательные наследники, которых никак не вычеркнуть
Недвижимость
Все думают, что воля покойного — закон, но есть обязательные наследники, которых никак не вычеркнуть
Компактный сад или дорогое разочарование: колоновидные яблони проверили на практике
Садоводство, цветоводство
Компактный сад или дорогое разочарование: колоновидные яблони проверили на практике
Популярное
Полтора метра страха: птица, которая питается змеями, варанами и даже крокодильими детёнышами

Китоглав — необычная птица, обитающая в Восточной Африке, с мистическим клювом и особыми окрасами. Узнайте о его военной стратегии и угрозах.

Полтора метра страха: птица, которая питается змеями, варанами и даже крокодильими детёнышами
Тень океана длиной в миллионы лет: ночной охотник, который не меняется со времён мезозоя
Тень океана длиной в миллионы лет: ночной охотник, который не меняется со времён мезозоя
Не медведи: в деле пропавшей в лесу семьи появилась жуткая версия, о которой все молчали
Шарлотка отдыхает: новый фаворит осени — десерт, где яблоки играют главную роль
Доисторические броненосцы весили больше грузовиков, но именно их ели чаще всего Игорь Буккер Новый курс Чехии. Бабиш откажется от помощи Украине в пользу чешского народа Любовь Степушова Беспечность на фоне СВО: Новороссийск и его жители удивляют реакцией на угрозу — тревожный урок Виктор Пахомов
Розы на вес золота: почему садоводы осенью сжигают собственные деньги и теряют сотни кустов даром
Потенциальный НЛО приближается к Земле: его поведение не укладывается в законы физики
Живой кошмар рядом: 9 реальных животных, чьи зубы, когти и привычки пугают сильнее фильмов ужасов
Живой кошмар рядом: 9 реальных животных, чьи зубы, когти и привычки пугают сильнее фильмов ужасов
Последние материалы
Новая волна подорожания: какие премиальные авто не попадут под рост утильсбора
Осенние путешествия: лучшие направления для вдохновения и отдыха
Не слушайте их, они много болтают лишнего: Баста назвал тему, в которой психологи бессильны
Секунда до сияния: макияж, который делает лицо звёздным даже после тяжёлого дня
Ваши деньги под ударом? Американский Citibank объявил о полном сворачивании операций
Белокрылка больше не страшна: простые приёмы помогут уберечь урожай от злого паразита
6 миллиардов тонн в секунду: найдена планета, пожирающая всё вокруг
Простуды начались с тарелки: как питание решает, заболеет ли ребёнок этой зимой
Хватит гадать: 4 способа узнать, не испортилось ли яйцо
Авто, созданные для дороги: когда тысяча километров кажется короткой прогулкой
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.