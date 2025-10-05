Куриные яйца больше не роскошь: вот почему произошло падение цен

Представитель Минсельхоза России сообщил о стабилизации цен на куриные яйца.

Яйца в дверце холодильника

Увеличение объёмов производства

По его словам, снижение стоимости продукции первой категории за прошедший год составило 19,4% благодаря увеличению объемов производства.

Согласно статистическим данным Росстата, за период с января по август сельскохозяйственные организации выпустили 26,6 миллиарда куриных яиц, что превышает аналогичный показатель 2024 года на 6,4%.

Функционирование ключевых предприятий

В пресс-службе Минсельхоза заверили, что все ключевые птицеводческие предприятия функционируют в штатном режиме, и сокращения объемов производства не ожидается. Кроме того, производители активно развивают мощности по переработке яиц и наращивают экспортные поставки, пишут Известия.

Данные на 1 октября показывают, что средняя цена десятка яиц первой категории от производителей составляла 59,7 рубля, а второй категории — 44,4 рубля. Годовое снижение цен на эти категории составило 19,4% и 26,9% соответственно.