Ваши деньги под ударом? Американский Citibank объявил о полном сворачивании операций

1:35
Экономика

Citibank, последний крупный банк США в России, прекращает обслуживание клиентских счетов.

Банковские карты
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Банковские карты

Приостановка всех программ

Начиная с 1 ноября, начисление процентных выплат и поддержка всех сберегательных программ будут приостановлены. Клиентам рекомендуется заблаговременно вывести свои средства в другие банковские учреждения и завершить использование оставшихся услуг. В предыдущем году банк закрыл свой последний филиал и прекратил транзакции по банковским картам, Системе быстрых платежей и операциям с наличными.

Данное решение Citibank ставит точку в многолетнем процессе ухода Citi Group с российского рынка. После постепенного прекращения розничных операций и ликвидации сетевой инфраструктуры, банк поддерживал исключительно те операции, которые требовались для выполнения существующих обязательств и корректного завершения предоставления услуг. Теперь же прекращается и поддержка депозитных продуктов: с 1 ноября проценты по накопительным счетам начисляться не будут, а новые транзакции в соответствующих разделах онлайн-банка станут невозможны, пишет Газета.Ru.

Вывод средств

Для частных лиц это означает необходимость заранее спланировать вывод своих денежных средств: посредством безналичного перевода в другой банк, закрытия депозитных счетов с пересчетом процентных ставок согласно условиям программы, или подачи заявления на прекращение действия договора обслуживания.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
