Финансовый горизонт: ИПК подорожает дважды за год

1:07 Your browser does not support the audio element. Экономика

В 2027 году стоимость индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК) в РФ может достичь 168,57 рубля.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Пятитысячные купюры

По информации, полученной агентством из правительственных документов, запланирована двойная индексация ИПК в течение 2027 года. Первое повышение запланировано на 1 февраля, в результате чего его величина составит 163,03 рубля. Второе увеличение произойдет 1 апреля, после которого стоимость коэффициента достигнет 168,57 рубля. В 2028 году прогнозируется дальнейший рост до 181,97 рубля.

В понедельник правительство РФ представило в Государственную Думу проект федерального бюджета на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов. Об этом сообщает РИА Новости.