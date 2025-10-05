Невероятно, но факт: Газпром сообщил о новом историческом рекорде суточных поставок газа

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

В связи с понижением температуры и стартом отопительного сезона в различных субъектах Российской Федерации, "Газпром" заявил о новом достижении.

Настройка температуры котла
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Настройка температуры котла

Уровень поставок вырос

30 сентября стало вторым днем подряд, когда компания зафиксировала максимальный за всю историю уровень суточных поставок газа российским потребителям для этого месяца.

Согласно информации от холдинга, из Единой системы газоснабжения России 30 сентября потребителям внутри страны был направлен 1 миллиард кубических метров газа, что является абсолютным рекордом для сентября. Предыдущий суточный максимум был отмечен 29 сентября и составлял 982,1 миллиона кубометров газа.

Факторы увеличения потребления газа

В компании объясняют увеличение потребления газа внезапным похолоданием и началом отопительного периода во многих областях страны.

В 2024 году "Газпром" обеспечил внутренних потребителей рекордным объемом в 390 миллиардов кубических метров газа через свою газотранспортную систему. Сергей Густов, глава "Межрегионгаза", выразил оптимизм, что в 2025 году внутреннее потребление газа в России снова достигнет исторического пика, пишет ТАСС.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
