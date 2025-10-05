Решение ОПЕК+ на ноябрь: восемь стран определят стратегию добычи нефти

В воскресенье восемь государств, входящих в ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, проведут онлайн-конференцию для определения стратегии добычи нефти на ноябрь.

Фото: commons.wikimedia.org by Ural-66, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Вагон-цистерна для нефти и светлых нефтепродуктов f005

С начала 2024 года, упомянутая группа из восьми стран ОПЕК+ (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Казахстан, Алжир, Оман и Кувейт) взяла на себя добровольное обязательство по снижению суммарной нефтедобычи на 2,2 миллиона баррелей в сутки. С апреля 2025 года эти государства начали поэтапно восстанавливать объемы, первоначально убранные с рынка. В апреле увеличение производства составило 138 тысяч баррелей в сутки, в период с мая по июль — по 411 тысяч баррелей в сутки ежемесячно, в августе — 548 тысяч баррелей в сутки, а в сентябре — 547 тысяч баррелей в сутки.

Следовательно, указанная группа из восьми стран ОПЕК+ полностью компенсировала добровольное сокращение в 2,2 миллиона баррелей в сутки, опередив первоначальный график на год. В текущем октябре эти страны приступили к постепенному отказу от сокращения объемов нефтедобычи на 1,65 миллиона баррелей в сутки, согласовав увеличение на 137 тысяч баррелей в сутки, согласно ТАСС.