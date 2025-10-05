Нефтяная лихорадка: что скрывается за ростом буровых установок по всему миру

1:40 Your browser does not support the audio element. Экономика

Согласно информации, предоставленной американской нефтесервисной фирмой Baker Hughes, в сентябре наблюдался рост числа активных буровых платформ, занятых добычей нефти и газа.

Фото: https://commons.wikimedia.org by roy.luck, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ нефтедобыча

В среднем, по всему миру функционировало 1812 установок, что превышает августовский показатель в 1793 единицы. Однако, этот сентябрьский уровень на 147 единиц ниже, чем за аналогичный период 2024 года.

В Соединенных Штатах количество действующих установок увеличилось на три по сравнению с августом, достигнув 542. В Канаде наблюдался аналогичный рост на восемь единиц, достигнув 187.

В европейских странах число буровых возросло на шесть (до 127), на африканском континенте — на две (до 101), а на Ближнем Востоке — на десять (до 511). В то же время, в Латинской Америке их количество сократилось на десять (до 133), а в Азиатско-Тихоокеанском регионе осталось без изменений.

Компания Baker Hughes ведет статистику по активным буровым установкам с 1944 года. Изначально сбор данных осуществлялся только в США и Канаде, а с 1975 года — по всему миру.

Среднее ежемесячное количество действующих нефтяных и газовых буровых установок в мире в течение 2024 года составляло 1948, передает "Интерфакс".