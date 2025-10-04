Кризис в отрасли? Новосибирская область показала спад ввода жилья

В 2025 году в Новосибирской области зафиксировано существенное уменьшение объёмов введенного в эксплуатацию жилья.
Согласно данным, предоставленным Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Новосибирской области, наблюдается отрицательная динамика в строительной сфере региона.
По предварительным сведениям Новосибирскстата, за период с января по август 2025 года, объем сданных жилых помещений в области сократился на 13,3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
Первый квартал текущего года ознаменовался вводом 876,7 тысяч квадратных метров жилья, однако впоследствии темпы строительства замедлились. В частности, в мае было сдано менее 100 тысяч квадратных метров, что стало минимальным показателем за последние восемь месяцев. В летние месяцы ситуация несколько улучшилась, и среднемесячный показатель составил около 150 тысяч квадратных метров, согласно РБК.
Плащеносная акула — живое ископаемое с многовековой историей. Узнайте, как этот загадочный хищник пережил миллионы лет и сохранил свои секреты.