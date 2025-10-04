Кризис в отрасли? Новосибирская область показала спад ввода жилья

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

В 2025 году в Новосибирской области зафиксировано существенное уменьшение объёмов введенного в эксплуатацию жилья.

стройка
Фото: Flickr by Daniel Chodusov, https://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/
стройка

Согласно данным, предоставленным Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Новосибирской области, наблюдается отрицательная динамика в строительной сфере региона.

По предварительным сведениям Новосибирскстата, за период с января по август 2025 года, объем сданных жилых помещений в области сократился на 13,3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. 

Первый квартал текущего года ознаменовался вводом 876,7 тысяч квадратных метров жилья, однако впоследствии темпы строительства замедлились. В частности, в мае было сдано менее 100 тысяч квадратных метров, что стало минимальным показателем за последние восемь месяцев. В летние месяцы ситуация несколько улучшилась, и среднемесячный показатель составил около 150 тысяч квадратных метров, согласно РБК.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
