Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Искусство переключения: культовые рычаги коробок передач, вошедшие в историю автомобилей
Ваш телевизор будет сиять: этот бюджетный раствор удалит все пятна без разводов
Россия без фильтров: как западные журналисты увидели настоящую жизнь
Иммунитет тает вместе с солнцем: что добавить в рацион, чтобы не стать лёгкой добычей вирусов
Приходится извиняться: Гагарина призналась, в каких случаях превращается для дочки в чудовище
Секрет вечной молодости раскрыт: этот дуэт из Nivea и оливкового масла творит чудеса с кожей
Удар был точным, но последствия пугают: астероид меняет траекторию без видимой причины
Тайна 1937 года оживает: исследователи уверены, что лагуна Никумароро хранит самолёт Амелии Эрхарт
Инструкция для избранных: кто сможет приручить ежа и как избежать 3 главных ошибок новичка

Торговая аномалия: страны Латинской Америки страдают из-за пошлин США на кофе и говядину

0:56
Экономика

Пошлины США на кофе и говядину из Бразилии привели к нерациональной ситуации, когда другие страны Латинской Америки поставляют больше такой продукции в США, но для себя должны закупать эти товары на бразильском рынке.

мужчина
Фото: commons.wikimedia.org by Vosicos635, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
мужчина

Об этом рассказал глава московского офиса Бразильского агентства по продвижению экспорта и инвестиций (ApexBrasil) Алмир Рибейру Америку.

"США ввели пошлину в 50% на говядину из Бразилии, ключевого экспортера. Это создает окно возможностей для третьих стран, например, для Мексики. Только вот… мексиканцам нужно импортировать на свой же рынок", — цитирует эксперта РИА Новости.

Аналогичную ситуацию специалист отметил на рынке кофе с такими странами, как Колумбия и Коста-Рика, которые вынуждены закупать кофе в Бразилии. Все это приводит к росту цен для потребителей в США.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Полтора метра страха: птица, которая питается змеями, варанами и даже крокодильими детёнышами
Домашние животные
Полтора метра страха: птица, которая питается змеями, варанами и даже крокодильими детёнышами
Каждый раз только вкуснее: вот что нужно добавить в тесто для сырников, чтобы получились пышными
Еда и рецепты
Каждый раз только вкуснее: вот что нужно добавить в тесто для сырников, чтобы получились пышными
Популярное
Архивы КГБ приоткрыли запретный занавес: кто построил пирамиды Египта на самом деле

Рассекреченные архивы КГБ о пирамидах переворачивают историю: кто же на самом деле был их строителем и почему правда скрывалась десятилетиями?

Архивы КГБ приоткрыли запретный занавес: кто построил пирамиды Египта на самом деле
Египетская находка оживила Библию: мастерская у Синая дала новые доказательства истории Моисея
Египетская находка оживила Библию: мастерская у Синая дала новые доказательства истории Моисея
Тень океана длиной в миллионы лет: ночной охотник, который не меняется со времён мезозоя
Полтора метра страха: птица, которая питается змеями, варанами и даже крокодильими детёнышами
Доисторические броненосцы весили больше грузовиков, но именно их ели чаще всего Игорь Буккер Новый курс Чехии. Бабиш откажется от помощи Украине в пользу чешского народа Любовь Степушова Беспечность на фоне СВО: Новороссийск и его жители удивляют реакцией на угрозу — тревожный урок Виктор Пахомов
Не медведи: в деле пропавшей в лесу семьи появилась жуткая версия, о которой все молчали
Мир на грани технологического сбоя? Плазменный пузырь над Гизой — первые звоночки
Не разогревайте еду в микроволновке так: 30 секунд — и ваша еда будет идеальной
Не разогревайте еду в микроволновке так: 30 секунд — и ваша еда будет идеальной
Последние материалы
Ваш телевизор будет сиять: этот бюджетный раствор удалит все пятна без разводов
Россия без фильтров: как западные журналисты увидели настоящую жизнь
Иммунитет тает вместе с солнцем: что добавить в рацион, чтобы не стать лёгкой добычей вирусов
Торговая аномалия: страны Латинской Америки страдают из-за пошлин США на кофе и говядину
Приходится извиняться: Гагарина призналась, в каких случаях превращается для дочки в чудовище
Секрет вечной молодости раскрыт: этот дуэт из Nivea и оливкового масла творит чудеса с кожей
Удар был точным, но последствия пугают: астероид меняет траекторию без видимой причины
Тайна 1937 года оживает: исследователи уверены, что лагуна Никумароро хранит самолёт Амелии Эрхарт
Инструкция для избранных: кто сможет приручить ежа и как избежать 3 главных ошибок новичка
Один приём садоводов экономит целый сезон: розы зимуют без потерь и цветут ещё пышнее
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.