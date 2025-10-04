Торговая аномалия: страны Латинской Америки страдают из-за пошлин США на кофе и говядину

Пошлины США на кофе и говядину из Бразилии привели к нерациональной ситуации, когда другие страны Латинской Америки поставляют больше такой продукции в США, но для себя должны закупать эти товары на бразильском рынке.

Фото: commons.wikimedia.org by Vosicos635, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ мужчина

Об этом рассказал глава московского офиса Бразильского агентства по продвижению экспорта и инвестиций (ApexBrasil) Алмир Рибейру Америку.

"США ввели пошлину в 50% на говядину из Бразилии, ключевого экспортера. Это создает окно возможностей для третьих стран, например, для Мексики. Только вот… мексиканцам нужно импортировать на свой же рынок", — цитирует эксперта РИА Новости.

Аналогичную ситуацию специалист отметил на рынке кофе с такими странами, как Колумбия и Коста-Рика, которые вынуждены закупать кофе в Бразилии. Все это приводит к росту цен для потребителей в США.