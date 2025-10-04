Обман века? Почему майя против Heineken на Юкатане

Представители народа майя, проживающие на Юкатане (Мексика), выражают серьёзные опасения относительно строительства завода Heineken.
Они рассматривают этот проект не как перспективное развитие региона, а как усугубление существующих проблем, связанных с угрозой водоснабжению.
Инвестиционный план Heineken в размере 2,75 млрд долларов предполагает создание 300 постоянных рабочих мест, однако активисты опасаются значительных потерь водных ресурсов в регионе, где многие жители уже испытывают дефицит питьевой воды, пишет The Guardian.
Также отмечается, что в некоторых сельских районах Мексики алкоголь более доступен, чем чистая питьевая вода.
