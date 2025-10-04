Обман века? Почему майя против Heineken на Юкатане

Представители народа майя, проживающие на Юкатане (Мексика), выражают серьёзные опасения относительно строительства завода Heineken.

Фото: freepik.com by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Алкоголь

Они рассматривают этот проект не как перспективное развитие региона, а как усугубление существующих проблем, связанных с угрозой водоснабжению.

Инвестиционный план Heineken в размере 2,75 млрд долларов предполагает создание 300 постоянных рабочих мест, однако активисты опасаются значительных потерь водных ресурсов в регионе, где многие жители уже испытывают дефицит питьевой воды, пишет The Guardian.

Также отмечается, что в некоторых сельских районах Мексики алкоголь более доступен, чем чистая питьевая вода.