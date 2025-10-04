Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономический брак по расчёту: Австралия и Новая Зеландия объединяются

Экономика

Австралия и Новая Зеландия принимают меры для ускорения работы над более амбициозным проектом "Единый экономический рынок". Эта программа направлена на интеграцию экономик двух стран и снижение барьеров для бизнеса.

Трое деловых людей за столом заключают сделку и жмут руки
Фото: freepik.com by pressfoto, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Трое деловых людей за столом заключают сделку и жмут руки

Министры торговли обеих стран сделали совместное заявление после встречи в Монарто  (Южная Австралия). Они сообщили, что активизируют усилия по упрощению ведения бизнеса на обоих рынках, в том числе за счёт согласования правил и стандартов.

"Речь идёт о том, чтобы упростить бизнесу торговлю, инвестиции и рост не только между нашими двумя странами, но и во всём регионе в целом”, — заявил Тодд Макклей, министр торговли Новой Зеландии, пишет Bloomberg.

