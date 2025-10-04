Они верили в лёгкие деньги и потеряли всё: как распознать инвестиционного хищника по первым словам

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

Инвестиции давно перестали быть уделом профессионалов. Сегодня в них пробуют себя студенты, фрилансеры и пенсионеры. Но чем проще стало вкладывать, тем активнее действуют аферисты. Они обещают невероятную прибыль, манипулируют эмоциями и маскируются под легальные компании. МВД России предупреждает: главный признак обмана — обещание нереально высокого дохода.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
"Невероятная доходность. До 1 400% — так не бывает. Это главный признак обмана. Ложь о страховании. ЦБ РФ не страхует частные инвестиции. Страхуются только вклады в официальных банках. Перевод физлицу. Расчеты через СБП на карту частного лица — верный способ потерять деньги", — сообщили в управлении по борьбе с противоправным использованием ИКТ МВД России.

Как работает схема

Мошенники используют соцсети, мессенджеры и поддельные сайты, обещая "пассивный доход" или "инвестиции под ключ". Они создают иллюзию легальности: красивый сайт, фальшивые лицензии, отзывы и даже "истории успеха" вымышленных клиентов. Вначале предлагают вложить символическую сумму, которая будто бы приносит прибыль. Потом жертву убеждают увеличить вложения — и на этом связь обрывается.

Почему люди верят

Психологи отмечают, что вера в лёгкий успех усиливается в условиях нестабильности. Когда вокруг новости о падении валют, росте цен и сокращении рабочих мест, обещание дохода в 20% в месяц звучит как шанс на спасение. Люди не проверяют источник информации и не задумываются, что такие проценты невозможны даже для крупнейших фондов.

"Читая про миллионеров, легко поверить, что инвестиции — это "волшебная кнопка". Но вот если в полицейских сводках поискать по слову "успех", там окажутся тысячи дел о мошенничестве в сфере инвестиций", — добавили в пресс-службе МВД.

Советы шаг за шагом

  1. Проверяйте компанию через сайт ЦБ РФ. Если её нет в списке лицензированных организаций — перед вами обман.

  2. Никогда не переводите деньги физическим лицам, даже если они представляются "финансовыми консультантами".

  3. Изучите условия возврата средств. Если обещают "гарантированный доход" или "страховку от убытков" — это уловка.

  4. Используйте банковские приложения с встроенной защитой от мошенников.

  5. Не доверяйте рекламе в мессенджерах без указания юридических данных компании.

А что если уже перевёл деньги?

Если вы отправили средства мошенникам, немедленно обратитесь в банк и попросите заблокировать операцию. Затем подайте заявление в полицию и Роскомнадзор, чтобы ограничить доступ к сайту или чату аферистов. Чем быстрее действовать, тем выше шанс вернуть часть средств.

Плюсы и минусы инвестиций

Плюсы Минусы
Возможность приумножить капитал Риск потерять вложения
Развитие финансовой грамотности Необходимость постоянно следить за рынком
Доступность онлайн-инструментов Изобилие мошеннических схем

Мифы и правда

  • Миф: Чем выше доходность, тем лучше предложение.
    Правда: Высокая доходность почти всегда означает риск потери капитала.

  • Миф: Если проект рекламируют знаменитости, он надёжен.
    Правда: Часто звёзды даже не знают, что их фото использовали мошенники.

Интересный факт

  1. Некоторые аферисты используют нейросети для генерации видео с "директорами" компаний, которые никогда не существовали.

Исторический контекст

Первой финансовой пирамидой в России считается "МММ" Сергея Мавроди, начавшаяся в 1990-х годах. Тогда миллионы граждан потеряли сбережения, поверив в "доходность до 1000%". С тех пор схемы эволюционировали, но принципы остались те же — обещание лёгких денег и давление на эмоции.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
