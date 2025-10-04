Тревожный звонок для рубля? Россияне в сентябре активно продавали доллары и евро

Согласно исследованию, проведённому банком "Русский стандарт", в сентябре граждане России демонстрировали тенденцию к продаже наличных долларов и евро, превышающую объёмы их приобретения.
При этом операции по обмену американской валюты превалировали над европейской в 3,2 раза. Продажи наличных долларов составили 52% от общего объёма операций, в то время как покупки — 48%. Аналогичная картина наблюдалась и в сегменте наличных евро, где продажи также превышали покупки. Средняя сумма конвертации доллара США в сентябре 2025 года составила 472$, а евро — 580€.
"В фокусе внимания на российском рынке в сентябре было решение ЦБ по ключевой ставке. Как и ожидалось, она была снижена, несмотря на рост проинфляционных рисков. <…> Снижение ключевой ставки, конечно, немного сыграло против рубля, но сентябрьское снижение ставки уже было заложено в курсе национальной валюты", — подчеркнул Максим Тимошенко, директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский стандарт", комментируя ситуацию на валютном рынке для ТАСС.
Эксперт прогнозирует, что к концу года курс доллара преодолеет отметку в 90 рублей.
