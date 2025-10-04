Налоговая бомба замедленного действия: как просрочка платежа может обернуться серьёзными проблемами

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Неуплата налогов влечёт за собой пени и удержание из зарплаты. Об этом сообщил заместитель председателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Андрей Епишин.

Физлица должны оплатить имущественные налоги (транспортный, недвижимость, земля) и НДФЛ с дохода от вкладов (сверх лимита) до 1 декабря года, следующего за отчетным. Налоги за 2024 год должны быть уплачены до 1 декабря 2025 года.

Просрочка приведёт к начислению пени со 2 декабря. Пеня равна 1/300 ключевой ставки ЦБ РФ за каждый день просрочки. Долговая просрочка может привести к судебному иску, обязательству для работодателя вычитать долг из зарплаты и другим мерам.

Оплата доступна онлайн (личный кабинет ФНС, портал госуслуг, банки-партнёры по УИН/QR-коду), а также в отделениях банков и почты по квитанциям, пишет ТАСС.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
