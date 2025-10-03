ИИ жаждет собственного мозга: зачем OpenAI нужны новые чипы прямо сейчас

Глава корпорации OpenAI Сэм Альтман отправился в масштабное турне по странам Восточной Азии, чтобы укрепить связи с производителями микрочипов и инвесторами, а также заручиться финансовой поддержкой для развития инфраструктуры компании. Его визит, по данным The Wall Street Journal, стал частью крупной стратегии — создания нового поколения специализированных чипов для искусственного интеллекта.

С конца сентября Альтман побывал на Тайване, в Южной Корее и Японии, где провел встречи с представителями крупнейших игроков рынка полупроводников — Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), Foxconn, Samsung и SK Hynix. Эти компании уже являются ключевыми поставщиками микросхем для Nvidia — основного партнера OpenAI в области вычислительных мощностей.

По данным источников издания, глава OpenAI стремился убедить производителей увеличить объемы выпуска чипов и отдать приоритет заказам, связанным с проектами компании. Он также планирует поездку в Объединенные Арабские Эмираты, где собирается обсудить с инвесторами возможность финансирования новых исследовательских и производственных центров.

"Альтман стремится привлечь ресурсы для ускорения технологической независимости OpenAI", — отметили источники The Wall Street Journal.

Почему OpenAI делает ставку на собственные чипы

На рынке искусственного интеллекта началась настоящая гонка вооружений. Большинство крупных разработчиков, включая Google и Amazon уже инвестируют в создание собственных чипов, оптимизированных под задачи машинного обучения. Эти микросхемы позволяют существенно снизить зависимость от сторонних поставщиков и сократить расходы на энергопотребление.

OpenAI в этом контексте делает логичный шаг. Огромные объемы вычислений, необходимые для обучения моделей GPT, требуют не только колоссальной инфраструктуры, но и контроля над ее эффективностью. Разработка собственных процессоров позволит компании быстрее внедрять новые алгоритмы, а также избежать дефицита чипов, с которым столкнулась индустрия в последние годы.

Как OpenAI намерена развивать инфраструктуру

Альтман обсуждает с партнерами создание сети дата-центров и исследовательских лабораторий, способных работать на новых архитектурах чипов. В перспективе это позволит компании обеспечить автономность в обучении моделей, не полагаясь полностью на инфраструктуру Microsoft Azure или Amazon AWS.

Кроме того, OpenAI активно изучает возможность внедрения систем охлаждения нового поколения, которые позволят снизить потребление энергии при высоких нагрузках. Подобные инновации могут стать ключевым конкурентным преимуществом в мире, где стоимость электроэнергии становится критическим фактором.

А что если OpenAI создаст новый стандарт

Если OpenAI успешно реализует проект по созданию AI-чипов, это может кардинально изменить всю индустрию. Собственные процессоры позволят компании ускорить выпуск моделей нового поколения, снизить энергозатраты и сделать искусственный интеллект более доступным.

Кроме того, это станет примером для других стартапов, показывая, что стратегическая автономия — ключ к устойчивости в эпоху цифровых гигантов.

Плюсы и минусы стратегии OpenAI

Плюсы Минусы Технологическая независимость Огромные начальные инвестиции Ускорение исследований Высокие риски неудачи Снижение зависимости от Nvidia Необходимость долгосрочных контрактов Рост капитализации Возможная конкуренция с партнёрами Укрепление глобального имиджа Трудности масштабирования производства FAQ Какую цель преследует визит Альтмана в ОАЭ?

Он ищет финансирование для разработки и производства новых AI-чипов, а также для расширения исследовательской инфраструктуры OpenAI. Почему OpenAI заинтересована именно в азиатских партнёрах?

Потому что в регионе сосредоточены крупнейшие производители микросхем и фабрики по выпуску полупроводников — это позволяет компании получить доступ к передовым технологиям. Миф и правда Миф: разработка собственных чипов невозможна без опыта в полупроводниках.

Правда: OpenAI сотрудничает с ведущими технологическими корпорациями, обладающими всеми необходимыми компетенциями. Исторический контекст Идея собственных чипов для ИИ не нова. Еще в начале 2010-х годов Google начала работу над TPU, а спустя несколько лет Amazon создала Trainium. Альтман, наблюдая за этими тенденциями, последовательно строит свой путь к технологической независимости. Его визит в Азию и ОАЭ — не разовая поездка, а часть долгосрочной стратегии, направленной на укрепление позиции OpenAI как лидера в области искусственного интеллекта.