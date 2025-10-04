Экспортный эндшпиль: кто выиграет и кто проиграет в новой игре с пошлинами и квотами

Российское правительство приняло решение о введении экспортной пошлины на семена льна, предназначенные для вывоза за пределы Евразийского экономического союза.
Данная мера будет действовать до последнего дня лета 2026 года. Параллельно с этим, введены квоты на экспорт кукурузы, произведенной в Приморском и Амурском регионах, с ограничением срока действия до конца 2025 года. Информация об этом опубликована на официальном сайте правительства.
Согласно официальному сообщению, размер экспортной пошлины на семена масличного льна установлен в размере 10% от таможенной стоимости товара. Введение данной пошлины, действующей до 31 августа 2026 года, преследует цель активизировать загрузку производственных мощностей, предназначенных для переработки льна, а также поддержать сбалансированные отношения между внутренним потреблением и экспортом сырья.
Кабинет министров также установил тарифные квоты на экспорт кукурузы, выращенной в Приморском крае и Амурской области, за пределы ЕАЭС до конца 2025 года. Для Приморского края лимит беспошлинного экспорта установлен на уровне 280 тысяч тонн, а для Амурской области — 130 тысяч тонн.
В правительстве подчеркнули, что данное решение принято на основе анализа прогнозируемого баланса производства и потребления кукурузы в Дальневосточном регионе. Это позволит местным производителям экспортировать излишки продукции при отсутствии достаточного спроса в соседних субъектах РФ.
