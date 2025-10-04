Экспортный эндшпиль: кто выиграет и кто проиграет в новой игре с пошлинами и квотами

Российское правительство приняло решение о введении экспортной пошлины на семена льна, предназначенные для вывоза за пределы Евразийского экономического союза.

Данная мера будет действовать до последнего дня лета 2026 года. Параллельно с этим, введены квоты на экспорт кукурузы, произведенной в Приморском и Амурском регионах, с ограничением срока действия до конца 2025 года. Информация об этом опубликована на официальном сайте правительства.

Детали пошлины на экспорт льна

Согласно официальному сообщению, размер экспортной пошлины на семена масличного льна установлен в размере 10% от таможенной стоимости товара. Введение данной пошлины, действующей до 31 августа 2026 года, преследует цель активизировать загрузку производственных мощностей, предназначенных для переработки льна, а также поддержать сбалансированные отношения между внутренним потреблением и экспортом сырья.

Квотирование экспорта кукурузы с Дальнего Востока

Кабинет министров также установил тарифные квоты на экспорт кукурузы, выращенной в Приморском крае и Амурской области, за пределы ЕАЭС до конца 2025 года. Для Приморского края лимит беспошлинного экспорта установлен на уровне 280 тысяч тонн, а для Амурской области — 130 тысяч тонн.

В правительстве подчеркнули, что данное решение принято на основе анализа прогнозируемого баланса производства и потребления кукурузы в Дальневосточном регионе. Это позволит местным производителям экспортировать излишки продукции при отсутствии достаточного спроса в соседних субъектах РФ.