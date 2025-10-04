Марокко протестует: страна готовится к ЧМ-2030, а народ требует реформ в социальной сфере

Четвёртую ночь подряд в Марокко не утихают протесты, направленные против правительства.

Молодые люди по всей стране вышли на улицы: искрой, спровоцировавшей протесты против продолжающегося упадка системы здравоохранения в Марокко, стало известие о восьми женщинах, трагически скончавшихся в государственной больнице Агадира, пишет CNN.

Известно, что страна готовится к Чемпионату мира по футболу 2030 года. По словам демонстрантов, улучшения государственных социальных услуг не предвидится, поскольку средства направляются на строительство стадионов. Чиновники отрицают, что расходы на проведение чемпионата мира по футболу важнее, чем развитие общественной инфраструктуры, и заявляют, что проблемы в сфере здравоохранения были унаследованы от предыдущих правительств.

"Право на здоровье, образование и достойную жизнь — это не пустой лозунг, а серьёзное требование", — заявляют организаторы протестного движения Gen Z 212.