Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Шампунь пьёт кофе, а вы — нет: странный способ остановить выпадение работает на ура
Самоплодность как суперсила: красная смородина щедро плодоносит без соседей-опылителей
Фильм На посошок рушит миф о Венеции: за открыточными видами скрываются бары и тоска
Когда бизнес-седан становится цифровым: что изменилось в комплектациях Sonata
Возвращение, которого не ждали: в Россию приехал кроссовер, дешевле китайцев и умнее конкурентов
Кишечник в панике: почему у кошки диарея и как ей помочь
Осенний детокс: эти 5 фруктов очистят кишечник и избавят от живота — попробуйте сейчас
Африка манит без визы: новые страны открывают двери на 90 дней приключений
Обычный сэндвич уже не впечатляет? Попробуйте японский вариант без грамма теста

Марокко протестует: страна готовится к ЧМ-2030, а народ требует реформ в социальной сфере

Экономика

Четвёртую ночь подряд в Марокко не утихают протесты, направленные против правительства.

Касабланка
Фото: commons.wikimedia.org by Antony Stanley from Gloucester, UK, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Касабланка

Молодые люди по всей стране вышли на улицы: искрой, спровоцировавшей протесты против продолжающегося упадка системы здравоохранения в Марокко, стало известие о восьми женщинах, трагически скончавшихся в государственной больнице Агадира, пишет CNN.

Известно, что страна готовится к Чемпионату мира по футболу 2030 года. По словам демонстрантов, улучшения государственных социальных услуг не предвидится, поскольку средства направляются на строительство стадионов. Чиновники отрицают, что расходы на проведение чемпионата мира по футболу важнее, чем развитие общественной инфраструктуры, и заявляют, что проблемы в сфере здравоохранения были унаследованы от предыдущих правительств.

"Право на здоровье, образование и достойную жизнь — это не пустой лозунг, а серьёзное требование", — заявляют организаторы протестного движения Gen Z 212.

 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Не медведи: в деле пропавшей в лесу семьи появилась жуткая версия, о которой все молчали
Происшествия
Не медведи: в деле пропавшей в лесу семьи появилась жуткая версия, о которой все молчали
Крылья в три метра, зубы длиной с палец и челюсти на две тонны: монстры, живущие рядом с нами
Домашние животные
Крылья в три метра, зубы длиной с палец и челюсти на две тонны: монстры, живущие рядом с нами
Развалится через три года, но спасёт кошелёк: секрет китайских машин в цифрах
Авто
Развалится через три года, но спасёт кошелёк: секрет китайских машин в цифрах
Популярное
Архивы КГБ приоткрыли запретный занавес: кто построил пирамиды Египта на самом деле

Рассекреченные архивы КГБ о пирамидах переворачивают историю: кто же на самом деле был их строителем и почему правда скрывалась десятилетиями?

Архивы КГБ приоткрыли запретный занавес: кто построил пирамиды Египта на самом деле
Египетская находка оживила Библию: мастерская у Синая дала новые доказательства истории Моисея
Египетская находка оживила Библию: мастерская у Синая дала новые доказательства истории Моисея
Не медведи: в деле пропавшей в лесу семьи появилась жуткая версия, о которой все молчали
Тень океана длиной в миллионы лет: ночной охотник, который не меняется со времён мезозоя
Доисторические броненосцы весили больше грузовиков, но именно их ели чаще всего Игорь Буккер Новый курс Чехии. Бабиш откажется от помощи Украине в пользу чешского народа Любовь Степушова Беспечность на фоне СВО: Новороссийск и его жители удивляют реакцией на угрозу — тревожный урок Виктор Пахомов
Мир на грани технологического сбоя? Плазменный пузырь над Гизой — первые звоночки
Не разогревайте еду в микроволновке так: 30 секунд — и ваша еда будет идеальной
Полтора метра страха: птица, которая питается змеями, варанами и даже крокодильими детёнышами
Полтора метра страха: птица, которая питается змеями, варанами и даже крокодильими детёнышами
Последние материалы
Биология против Толкина: почему природа не способна вырастить ни одного настоящего бессмертного эльфа
Луна раскрыла секреты: новые породы показали температурный контраст между сторонами
15 лет ада: что на самом деле покупают люди, очарованные внешностью хаски и их улыбкой
Молчаливый убийца бытовой техники живёт в вашем кране: как вода уничтожает стиралку и чайник
Легенда off-road снова в строю: Toyota оживляет внедорожник без гибридов и дизелей
Блондинка на грани: 5 правил, без которых светлые волосы превращаются в солому
Туристы рушат рынок: почему аренда в мегаполисах становится золотой клеткой
Марокко протестует: страна готовится к ЧМ-2030, а народ требует реформ в социальной сфере
Артур Смольянинов* неожиданно высказался о Лие Ахеджаковой — пост вызвал бурю комментариев
Полёт через континенты: рекордные маршруты, которые делают журавлей бессмертными в небесах
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.