Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Где бегать, чтобы был результат, а не боль в коленях: выбираем место, которое будет работать на вас
Космос атакует сердце: что произошло с ритмом у мышей после возвращения с орбиты и почему это тревожит людей
Конец эпохи скучных квартир: без эмоций на рынке посуточной аренды выжить уже невозможно
Груда ботвы превращается в защиту: осенний мусор неожиданно спасает хозяйство
Бронзовый мираж: пять женских привычек, из-за которых идеальный загар исчезает за ночь
Венгрия в огне? Орбан обвиняет Киев и Брюссель в подрывной деятельности
Гавайская смесь против традиций: крабовый салат перестаёт быть банальной классикой
Развязка близка? Экс-советник США указал на судьбоносный фактор в украинском конфликте
Шесть лет за несколько месяцев: как Lada Iskra выдержала суровую проверку

Вот как живут на широкую ногу: за 2 дня госдолг США вырос на сумму, равную всему долгу России

Экономика

В последние дни американская экономика столкнулась с беспрецедентным ростом государственного долга.

Деньги
Фото: freepik.com by bearfotos, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Деньги

Всего за 48 часов он увеличился на колоссальные 358 миллиардов долларов, что почти эквивалентно общей сумме долга России. Подобные расчеты были произведены РИА Новости на основе данных, предоставленных финансовыми ведомствами обеих стран.

Финансовый год и рекордные показатели

Следует отметить, что в США финансовый год для федерального правительства начинается 1 октября и завершается 30 сентября. В заключительный день предыдущего периода государственный долг вырос на 131 миллиард долларов, а в первый день нового — подскочил сразу на 226,5 миллиарда. В результате, общий объем задолженности достиг своего исторического пика, составив 37,86 триллиона долларов.

Самый дорогостоящий переход

Подобный старт нового финансового года оказался самым затратным в истории американского госдолга. Для сравнения, в 2024 году увеличение суверенной задолженности за аналогичный двухдневный период составило 347,6 миллиарда долларов.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Крылья в три метра, зубы длиной с палец и челюсти на две тонны: монстры, живущие рядом с нами
Домашние животные
Крылья в три метра, зубы длиной с палец и челюсти на две тонны: монстры, живущие рядом с нами
Развалится через три года, но спасёт кошелёк: секрет китайских машин в цифрах
Авто
Развалится через три года, но спасёт кошелёк: секрет китайских машин в цифрах
Ядовитая династия без короны: что скрывает змея, которой боится даже удав
Домашние животные
Ядовитая династия без короны: что скрывает змея, которой боится даже удав
Популярное
Архивы КГБ приоткрыли запретный занавес: кто построил пирамиды Египта на самом деле

Рассекреченные архивы КГБ о пирамидах переворачивают историю: кто же на самом деле был их строителем и почему правда скрывалась десятилетиями?

Архивы КГБ приоткрыли запретный занавес: кто построил пирамиды Египта на самом деле
Египетская находка оживила Библию: мастерская у Синая дала новые доказательства истории Моисея
Египетская находка оживила Библию: мастерская у Синая дала новые доказательства истории Моисея
Не медведи: в деле пропавшей в лесу семьи появилась жуткая версия, о которой все молчали
Тень океана длиной в миллионы лет: ночной охотник, который не меняется со времён мезозоя
Доисторические броненосцы весили больше грузовиков, но именно их ели чаще всего Игорь Буккер Новый курс Чехии. Бабиш откажется от помощи Украине в пользу чешского народа Любовь Степушова Беспечность на фоне СВО: Новороссийск и его жители удивляют реакцией на угрозу — тревожный урок Виктор Пахомов
Мир на грани технологического сбоя? Плазменный пузырь над Гизой — первые звоночки
Не разогревайте еду в микроволновке так: 30 секунд — и ваша еда будет идеальной
Бассейн — это не всегда путь к минус 5 кг, но в правильных руках он превращается в оружие против жира
Бассейн — это не всегда путь к минус 5 кг, но в правильных руках он превращается в оружие против жира
Последние материалы
Бронзовый мираж: пять женских привычек, из-за которых идеальный загар исчезает за ночь
Венгрия в огне? Орбан обвиняет Киев и Брюссель в подрывной деятельности
Развязка близка? Экс-советник США указал на судьбоносный фактор в украинском конфликте
Гавайская смесь против традиций: крабовый салат перестаёт быть банальной классикой
Шесть лет за несколько месяцев: как Lada Iskra выдержала суровую проверку
Маленький зверь с клювом дракона: тайна выживания утконоса среди миллионов лет перемен
Пельмени оживляют рацион: чем их дополнить и не навредить
Фишинговая атака: россияне теряют деньги, поверив письмам о новом налоге
Обесценили семейные ценности: Подольская публично раскритиковала НТВ за ложный сюжет о её браке
Тайна отмены показа Ассоль раскрыта? Загитова везет шоу в Краснодар
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.