Вот как живут на широкую ногу: за 2 дня госдолг США вырос на сумму, равную всему долгу России

В последние дни американская экономика столкнулась с беспрецедентным ростом государственного долга.

Фото: freepik.com by bearfotos, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Деньги

Всего за 48 часов он увеличился на колоссальные 358 миллиардов долларов, что почти эквивалентно общей сумме долга России. Подобные расчеты были произведены РИА Новости на основе данных, предоставленных финансовыми ведомствами обеих стран.

Финансовый год и рекордные показатели

Следует отметить, что в США финансовый год для федерального правительства начинается 1 октября и завершается 30 сентября. В заключительный день предыдущего периода государственный долг вырос на 131 миллиард долларов, а в первый день нового — подскочил сразу на 226,5 миллиарда. В результате, общий объем задолженности достиг своего исторического пика, составив 37,86 триллиона долларов.

Самый дорогостоящий переход

Подобный старт нового финансового года оказался самым затратным в истории американского госдолга. Для сравнения, в 2024 году увеличение суверенной задолженности за аналогичный двухдневный период составило 347,6 миллиарда долларов.